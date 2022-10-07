Приоритет №1 – армия: как нардепы планируют распределить деньги из госбюджета-2023

Рассмотрение проекта во втором чтении планируется уже в октябре 2022 года.

В пятницу, 7 октября, Верховная Рада приняла в основу проект государственного бюджета Украины на 2023 год. Приоритет №1 – армия. В частности, 45% расходов будет идти именно на безопасность и оборону, а это около 18% национального ВВП.

Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Шмигаль сообщил, что остальные основные показатели госбюджета 2023 года являются следующими:

1,1 трлн грн доходов и 2,3 трлн грн расходов общего фонда;

покрытие дефицита за счет макрофинансовой помощи международных партнеров и продаж военных облигаций;

16% на социальные программы поддержки украинцев, в том числе на выплаты пенсий и адаптацию ветеранов;

7% — на медицину , 6,2% — на образование;

, 6,2% — помощь общинам деоккупированных территорий: 24 млрд. грн. дополнительной дотации на компенсацию потерь, по меньшей мере 19,4 млрд. грн. — в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии;

продолжение действия программ поддержки бизнеса: кредиты "5-7-9%" и гранты.

Заметим, что рассмотрение проекта во втором чтении планируется уже в октябре 2022 года.

"Реализация госбюджета во время войны — это движение со многими неизвестными. При форс-мажорных обстоятельствах главный финансовый документ страны будет корректироваться, но останется неизменным в своих приоритетах. Важно, чтобы проект госбюджета-2023 был быстро принят. Рассчитываю на конструктивное сотрудничество с депутатом. нашей будущей победы", — прокомментировал принятое решение глава украинского правительства.

В начале сентября Кабмин поддержал проект госбюджета на 2023 год.

13 сентября правительство Украины поддержало проект государственного бюджета на 2023 год. Он предусматривает 1,136 трлн. грн. на финансирование сектора безопасности и обороны. Это зарплаты военных, обеспечение армии, ремонты и закупки техники и оружия и многие другие важные для обороны вещи. По словам Шмыгаля, по сравнению с госбюджетом-2022, то на 2023 год рост расходов на безопасность и оборону будет более чем в 4 раза.

Второй приоритет – социальные программы. Пенсии, субсидии, помощь малоимущим семьям, выплаты внутренне перемещенным лицам, расходы на медицину и образование — это еще 35% всех расходов в проекте бюджета. Это более 800 млрд. грн. Средняя зарплата в 2023 году ориентировочно составит 18,5 тысячи гривен, инфляция может достичь 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен.

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