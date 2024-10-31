Приостановка выплат в 2025 году: под угрозой две категории пенсионеров

Некоторые украинцы могут остаться без пенсионных выплат в следующем году.

Кабинет министров планирует оптимизировать использование бюджетных средств. Эти меры могут затронуть и пенсионные выплаты.

Об этом пишет профильное издание "На пенсии".

Как отмечается, статья 41 проекта государственного бюджета Украины на 2025 год, который правительство подал на рассмотрение Верховной Раде, предлагает остановить выплату пенсий двум категориям получателей.

Пенсии могут "заморозить" людям:

получившим статус внутренне перемещенных лиц до 24 февраля 2022 года, если на их банковских счетах не происходило движения средств в течение последних 12 месяцев

которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, если пенсионеры своевременно не прошли обязательную идентификацию

Если украинский парламент утвердит этот законопроект, указанным категориям пенсионеров выплаты больше не будут начисляться. Чтобы возобновить выплаты, необходимо будет обратиться с соответствующим заявлением в региональное управление Пенсионного фонда.

Напомним, пенсии украинцев увеличиваются благодаря перерасчетам и индексациям.

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