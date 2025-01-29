Притула ответил, куда бы направил деньги вместо раздачи "тысячи Зеленского" – это не ВСУ

Притула считает, что за эти деньги можно было бы помочь с жильем внутриперемещенным лицам, города и села которых остались разрушенными.

Деньги на выплаты Зимней Е-поддержки или так называемой "тысячи Зеленского" было бы целесообразнее направить, например, на помощь внутриперемещенным лицам.

Такое мнение выразил волонтер и общественный деятель Сергей Притула в интервью "Суспільному".

"Есть такой первый большой вопросительный знак, когда я услышал, что президент обнаружил инициативу раздать по тысяче гривен для людей", – говорит волонтер.

По его предположениям, на "Зимнюю е-поддержку" будет израсходовано примерно 12-14 миллиардов гривен.

"За эти средства можно было бы неплохо помочь внутриперемещенным лицам. В смысле строительства не временного, а постоянного жилья", — рассуждает Притула.

Напомним, 25 октября президент Владимир Зеленский анонсировал новую программу "е-Поддержка" — по тысяче гривен на человека.

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