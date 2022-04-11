"Приват24" еще не работает: банк обещал возобновить работу сервиса в 8 утра

"Приват24" еще не работает: банк обещал возобновить работу сервиса в 8 утра

Когда сервис возобновит работу – неизвестно.

В "ПриватБанке" продолжаются регламентные работы с "Приват 24", поэтому сервисы по состоянию на 14.00 11 апреля все еще недоступны.

Накануне в банке сообщили, что в ночь на 11 апреля будут проводиться плановые регламентные работы. В финучреждении обещали возобновить работу "Приват24" в 8 утра.

"Сегодня ночью проводим плановые регламентные работы с "Приват24". С 23:00 10 апреля до 8:00 11 апреля сервисы будут временно недоступны”, — говорилось в сообщении.

Отмечалось, что расчеты в торговой сети и банкоматы будут работать в обычном режиме.

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