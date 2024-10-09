ПриватБанк избрал главу правления: кто им стал и что о нем известно

У Микаэля Бьоркнерта более 25 лет опыта работы в финансовом секторе.

Наблюдательный совет ПриватБанка объявил об избрании Микаэля Беркнерта на должность председателя правления банка, который заменит на должности Герхарда Беша.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Это решение стало результатом международного конкурсного отбора, в котором приняли участие высококвалифицированные кандидаты из Украины и из-за границы.

Микаэль Беркнерт имеет более 25 лет опыта работы в финансовой сфере. До этого он занимал должность руководителя банковского бизнеса Swedbank, где отвечал за весь спектр банковских услуг, включая розничный и корпоративный банкинг, а также операционные вопросы и цифровую трансформацию. Беркнерт успешно внедрял инициативы по стратегическому планированию и цифровому банкингу.

До работы в Swedbank Беркнерт занимал должность председателя совета директоров в Bankgirot (Швеция), руководил направлением международных транзакций в SEB (Эстония), а затем был членом совета директоров в компании Nasdaq (Швеция).

В ПриватБанке Микаэль Беркнерт планирует сосредоточиться на развитии клиентоцентрической модели бизнеса, ускорении цифровых инициатив и подготовке банка к предстоящим вызовам.

Напомним, Национальный банк Украины устанавливает лимит на переводы физических лиц "с карты на карту" (также известные как P2P, C2С). С 1 октября 2024 года НБУ временно установил лимит в 150 тысяч грн в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" на полгода.

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