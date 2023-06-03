"ПриватБанк" не принимает доллары и евро в терминалах и банкоматах: какая причина

ПриватБанк отказался принимать наличную валюту в терминалах и банкоматах. Теперь клиенты могут провести такие операции только в кассах отделений.

ПриватБанк с 29 мая 2023 года приостановил прием наличных долларов и евро в терминалах самообслуживания и банкоматах.

Об этом пишет "Минфин" со ссылкой на пресс-службу банка.

"Пока отсутствует возможность провести операции валютообмена, пополнение валютных карт, валютных депозитов, погашение валютных кредитов в терминале самообслуживания. Для проведения операций клиенты могут обратиться в кассу отделения банка", — говорится в сообщении.

Как пишет издание, проблема связана с тем, что клиенты часто используют для операций старые купюры. "ПриватБанк" был единственным украинским банком, принимавшим иностранную валюту через терминалы.

Напомним, в Минэнерго ответили, будут ли дальше повышать цены на электроэнергию.

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