ПриватБанк продает 90 тысяч безнадежных карточных кредитов

Права требования по такому портфелю будут предложены на голландском аукционе и будут включать только тело кредита и начисленные проценты.
Наблюдательный совет ПриватБанка утвердил решение по организации продажи прав требования по портфелю карточных кредитов на общую сумму более 700 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Согласно условиям продажи, участникам рынка будет предложено более 90 тыс. безнадежных кредитов. Права требования по такому портфелю будут предложены на голландском аукционе и будут включать только тело кредита и начисленные проценты. К участию в конкурсе будут допущены только профессиональные компании, отвечающие новым жестким законодательным требованиям, современным стандартам этики коллекшн и строгим внутренним стандартам банка.
"В течение многих месяцев банк проводил работу с клиентами по погашению задолженности, используя все законные инструменты, включая возможности реструктуризации, а также инструменты принудительного взыскания. Сейчас анализ ожидаемых денежных потоков подтверждает, что расходы банка на дальнейшее сопровождение портфеля с учетом судебных сборов будет превышать ожидаемую цену продажи. Поэтому банк оптимизирует расходы и сконцентрируется на обслуживании клиентов и развитии новых услуг для них", - отметила заместитель председателя правления ПриватБанка по управлению рисками Лариса Чернышова.
Напомним:
- ПриватБанк 4 сентября на пять часов приостановил транзакции, работу банкоматов, терминалов.
- В начале августа в Украине клиенты ПриватБанка массово жаловались на проблемы в работе банкоматов финучреждения. Аппараты не выдали наличные, но все равно происходило списание средств со счета.