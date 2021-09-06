ПриватБанк продает 90 тысяч безнадежных карточных кредитов

Права требования по такому портфелю будут предложены на голландском аукционе и будут включать только тело кредита и начисленные проценты.

Наблюдательный совет ПриватБанка утвердил решение по организации продажи прав требования по портфелю карточных кредитов на общую сумму более 700 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно условиям продажи, участникам рынка будет предложено более 90 тыс. безнадежных кредитов. Права требования по такому портфелю будут предложены на голландском аукционе и будут включать только тело кредита и начисленные проценты. К участию в конкурсе будут допущены только профессиональные компании, отвечающие новым жестким законодательным требованиям, современным стандартам этики коллекшн и строгим внутренним стандартам банка.

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"В течение многих месяцев банк проводил работу с клиентами по погашению задолженности, используя все законные инструменты, включая возможности реструктуризации, а также инструменты принудительного взыскания. Сейчас анализ ожидаемых денежных потоков подтверждает, что расходы банка на дальнейшее сопровождение портфеля с учетом судебных сборов будет превышать ожидаемую цену продажи. Поэтому банк оптимизирует расходы и сконцентрируется на обслуживании клиентов и развитии новых услуг для них", - отметила заместитель председателя правления ПриватБанка по управлению рисками Лариса Чернышова.

По информации пресс-службы банка, портфель для продажи включает кредиты, списанные за счет сформированных резервов под кредитные убытки, при этом заемщики не имеют другой задолженности перед банком, кроме задолженности по кредитной карте, и не пользуются его расчетными и депозитными услугами.

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