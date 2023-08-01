"ПриватБанк" продлил срок действия всех карточек: какие операции будут доступны

Для оплаты в Интернете нужно создай Digital карту в "Приват24".

Со вторника, 1 августа, "ПриватБанк" продлил период использования всех карт на 24 месяца, то есть на 2 года.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

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У финучреждений подчеркнули, что клиентам не нужно сейчас перевыпускать карты, они будут работать еще 24 месяца сверх срока, указанного на карте.

По карточкам с продленным сроком клиентам доступны следующие операции:

• оплата в магазинах по POS-терминалу;

• снятие наличных денег в банкоматах;

• операции в Приват24;

• пополнение счета (любым удобным способом).

Для оплаты в Интернете нужно создать Digital карту в "Приват24", тогда на нее можно перечислять средства.

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