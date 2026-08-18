ПриватБанк снова "лег": клиенты не могут рассчитаться картами

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В работе части сервиса ПриватБанка 18 августа возникли технические проблемы. Клиенты банка сообщают, что не могут оплачивать покупки деньгами через терминалы и рассчитываться картами.

О техническом сбое банковское учреждение сообщило на своей официальной странице в Threads. В ПриватБанке отметили, что специалисты уже работают над устранением проблемы.

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В то же время, доступ к мобильному приложению банка и авторизация на портале Приват24 оставались доступными.

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Клиенты не могут оплатить покупки

На проблемы с безналичными платежами стали жаловаться пользователи соцсетей. В частности, в киевских пабликах люди сообщали о невозможности произвести оплату через терминалы.

По словам клиентов, при попытке рассчитаться на терминале или РРО появляется сообщение об отсутствии связи с банком.

Под сообщением ПриватБанка в Threads также появились многочисленные комментарии пользователей. Люди спрашивали, как производить оплату, если банковские терминалы не работают, и сообщали о проблемах с расчетами.

Что показывает Downdetector

На технические проблемы в ПриватБанке также указывают данные сервиса Downdetector, отслеживающего сообщения пользователей о сбоях.

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По его данным, 18 августа наблюдался кратковременный рост количества жалоб на работу банка. Больше сообщений поступило из Киева и Львова.

График Downdetector показывал проблемы примерно с 16:17 до 17:32, после чего количество жалоб начало уменьшаться.

ПриватБанк не сообщал о полном прекращении работы всех сервисов. В частности, клиенты могли авторизоваться в Приват24, в то время как основные нарекания касались проведения платежей через терминалы.

У ПриватБанка уже были проблемы с оплатой

Это не первый подобный сбой в банке за последние дни. 15 августа пользователи также сообщали о проблемах с безналичными расчетами.

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Тогда клиенты жаловались на невозможность оплатить покупки через терминалы и телефоны. В некоторых случаях денежные средства списывались со счета, а затем операция отменялась.

Представители ПриватБанка заявляли, что работают над устранением технических проблем и возобновлением работы сервисов.

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