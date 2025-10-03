- Дата публикации
Категория
Деньги
ПриватБанк временно прекратит все платежи: что известно
ПриватБанк проведет регламентные работы в ночь на 4 октября.
В ночь с 3 на 4 октября 2025 г. ПриватБанк проведет плановые технические работы процессингового центра.
Об этом сообщили в ПриватБанке.
В связи с этим в период с 00:05 до 06:30 утра 4 октября банк временно приостановит все операции с карточками.
Это означает, что в настоящее время не будут работать банкоматы, терминалы самообслуживания и POS-терминалы ПриватБанка.
«Обычно регламентные работы мы производим в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции. Если в период проведения работ вы планируете оплаты картами — советуем сделать это заранее или отложить на несколько часов», — отметили в пресс-службе банка.
