ПриватБанк временно прекратит все платежи: что известно

В ночь с 3 на 4 октября 2025 г. ПриватБанк проведет плановые технические работы процессингового центра.

Об этом сообщили в ПриватБанке.

В связи с этим в период с 00:05 до 06:30 утра 4 октября банк временно приостановит все операции с карточками.

Это означает, что в настоящее время не будут работать банкоматы, терминалы самообслуживания и POS-терминалы ПриватБанка.

«Обычно регламентные работы мы производим в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции. Если в период проведения работ вы планируете оплаты картами — советуем сделать это заранее или отложить на несколько часов», — отметили в пресс-службе банка.

