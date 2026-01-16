- Дата публикации
"ПриватБанк" временно приостановит операции с картами: в чем причина
В банке объяснили причины ограничений.
Клиенты государственного «ПриватБанка» в ночь на субботу, 17 января, могут столкнуться с трудностями при проведении финансовых операций. Финансовое учреждение предупредило о плановой технической паузе в работе своих сервисов.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
Когда не будут работать сервисы
Согласно сообщению, регламентные работы процессингового центра будут продолжаться с 00:05 до 06:30 утра 17 января.
В это время банк временно приостановит: проведение операций с платежными картами, работу банкоматов, функционирование терминалов самообслуживания, работу POS-терминалов в торговой сети.
В финучреждении объяснили, что такие меры необходимы для увеличения мощностей систем банка и улучшения безопасности проведения операций клиентами.
«Обычно такие технические работы мы проводим в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции», — отметили в пресс-службе.
Представители банка обратились к украинцам с просьбой учесть интервал проведения работ.
«Если в период регламентных работ вы планируете проводить какие-либо оплаты — советуем сделать это заранее или провести после их завершения. Спасибо за понимание!» — отметили в «ПриватБанке».
Напомним, во время военного положения война признается форс-мажорным обстоятельством, однако это не означает автоматического списания кредитов. Заемщики могут быть освобождены от штрафов и пени за просрочку, если имеют подтверждение от Торгово-промышленной палаты, но тело кредита и проценты продолжают начисляться.
Полное списание долга возможно только в исключительных случаях — в частности, при уничтожении залогового имущества или по индивидуальной договоренности с банком.