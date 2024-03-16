ПриватБанк временно приостановит работу онлайн-банкинга: что стало причиной

В ночь на 17 марта Приватбанк проводит регламентные работы в Приват24: платежи будут на паузе до 5 утра.

В ночь на 17 марта из — за регламентных работ до 5 утра не будут работать платежи через Приват24.

Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

ПриватБанк проводит регламентные работы в Приват24 в ночь на 17 марта.

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"При проведении работ 17 марта с 0:00 до 5:00 утра платежи, пополнение мобильного и переводы в приложении и web-версии Приват24 будут временно недоступны", — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, обычно регламентные работы в банке проводятся в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции.

Если в период проведения работ клиенты планировали платежи через Приват24, в банке посоветовали сделать это заранее или отложить на несколько часов.

Напомним, что украинцы, похоже, начинают привыкать к стабильному курсу доллара: уже две недели колебания его стоимости на рынке заметны только специалистам.

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