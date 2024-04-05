ПриватБанк временно приостановит все платежи: что стало причиной

На паузу поставлены онлайн-платежи, а также приостановлена работа банкоматов и терминалов.

ПриватБанк сообщил, что все операции с платежными картами "будут на паузе" с полуночи до 7 утра субботы, 6 апреля.

Об этом сообщили в Telegram-канале финансового учреждения.

В сообщении говорится, что процессинговый центр ПриватБанка каждый час обрабатывает в среднем от 1,7 млн. до 3 млн. операций с картами, но их объемы растут. Для того чтобы увеличить мощности и безопасность обработки платежных операций, ПриватБанк вынужден провести плановые регламентные работы процессингового центра.

"В период проведения работ 6 апреля с 00:05 и до 07:05 утра, банк временно приостановит проведение операций с картами", — предупредили клиентов.

Тайм-аут вводится не только для пользователей Приват24. В это время также не будут работать банкоматы, терминалы самообслуживания и POS-терминалы банка.

"Обычно регламентные работы мы производим в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции", – объяснили в финансовом учреждении.

ПриватБанк также посоветовал своим клиентам, которые планируют оплаты картами во время проведения регламентных работ, сделать это заранее или отложить осуществление расчетов до семи утра.

Напомним, ПриватБанк продлил срок действия всех карт. Платежные карты, выпущенные до 1 августа 2023 года, будут действовать еще два года свыше даты, указанной на карте.

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