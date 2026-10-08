Привлекательная вакансия может обернуться ловушкой: как не попасть в трудовое рабство за границей

Трудовая эксплуатация / © ТСН

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В 2025 году в Польше идентифицировали 194 жертв торговли людьми, а прокуратура открыла 78 уголовных производств по соответствующей статье, пишет Rzeczpospolita со ссылкой на данные полиции и прокуратуры. В ЕС за 2024 год официально зарегистрировали 9678 жертв, из которых 37% пострадали от принудительного труда, свидетельствуют данные Eurostat за январь 2026 года.

Эти цифры показывают, что риск трудовой эксплуатации для ищущих работу за границей остается реальным. Поэтому специалисты международной компании по трудоустройству Gremi Personal призывают проверять работодателя и условия работы еще до выезда.

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Как мошенники заманивают на работу за границу

По словам специалистов Gremi Personal, торговля людьми сегодня реже выглядит как сцена из фильма. Человек сам находит вакансию, общается с работодателем в мессенджере, соглашается на переезд и может даже не подозревать, что оказался в опасной ситуации.

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«Когда говорят о торговле людьми, речь не обязательно об очевидном похищении или физическом содержании человека. Современная торговля людьми может начинаться с совершенно обычной вакансии. Именно поэтому легальный рынок труда должен играть свою роль в том, чтобы люди не стали жертвами трудовой эксплуатации», — подчеркивают в Gremi Personal.

Эксперты отмечают, что вербовка все чаще происходит через социальные сети и мессенджеры. Потенциальному работнику могут обещать высокую зарплату, бесплатное жилье, помощь с документами и скорый выезд. Проблемы могут начаться уже по приезду: условия работы меняются, зарплата оказывается ниже, а работник может оказаться зависимым от работодателя через жилье, документы или транспорт.

По данным польского правительства, принудительный труд уже несколько лет остается доминирующей формой торговли людьми в Польше.

Торговля людьми в ЕС: почти 10 тысяч жертв в год

Проблема касается не только Польши. По данным Eurostat, в 2024 году в странах ЕС официально зарегистрировали 9678 жертв торговли людьми.

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Среди случаев, где была установлена форма эксплуатации:

4 219 человек (46%) — жертвы торговли с целью сексуальной эксплуатации;

3 391 человек (37%) — жертвы торговли с целью принудительного труда;

1 487 человек (16%) — другие формы эксплуатации, в том числе принудительное попрошайничество и мошенничество с выплатами.

Опасная вакансия: какие признаки должны насторожить

Первые сигналы могут появиться еще до выезда. Эксперты советуют особенно осторожно относиться к вакансиям, где:

обещают слишком высокую зарплату без соответствующих требований;

не называют юридическое название работодателя;

отказываются присылать договор к выезду;

не сообщают точный адрес предстоящей работы;

настаивают на быстром решении или предлагают уехать «уже завтра»;

требуют деньги за трудоустройство;

общаются исключительно через мессенджер и не предоставляют официальных контактов компании.

«Торговля людьми может начинаться не с насилия, а с сообщения в Facebook с текстом „срочно нужные работники“. Поэтому проверить агентство, работодателя и условия работы еще до выезда — это не формальность. Для человека, который ищет работу за границей, такая проверка является одним из базовых способов снизить риск попасть в ситуацию трудовой эксплуатации», — отмечают в Gremi Personal.

Как проверить работодателя перед выездом

Прежде всего, следует выяснить, кто именно предлагает работу. Эксперты советуют проверить легальность деятельности агентства занятости в Польше — это можно сделать через Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia (KRAZ) в системе STOR.

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Компанию можно найти в реестре под названием, регистрационным номером или NIP — польским налоговым идентификационным номером.

Однако проверкой агентства дело не ограничивается. К покупке билетов и выезду следует получить четкие ответы на несколько важных вопросов:

кто официальный работодатель;

где расположено место работы;

какой тип договора предлагают;

сколько составит зарплата — брутто или нетто;

сколько часов нужно работать;

как будут оплачивать сверхурочную работу;

кто предоставляет жилье и сколько оно стоит;

какие суммы могут удерживать из зарплаты;

кто оплачивает дорогу к месту работы;

что произойдет, если работник захочет уволиться.

Письменный договор с четко прописанными условиями лучше получить еще до выезда.

«Проверка — это не формальность. Для человека, который ищет работу за границей, такая проверка является одним из базовых способов снизить риск попасть в ситуацию трудовой эксплуатации», — отмечают в Gremi Personal.

Что делать, если по приезду условия изменились

Больше всего насторожить ситуация, когда по приезду условия резко меняются. Эксперты называют несколько признаков, которые могут свидетельствовать о трудовой эксплуатации:

забирают паспорт или другие документы;

не выплачивают зарплату;

не разрешают самостоятельно покидать место работы или проживания;

угрожают полицией, депортацией или физической расправой;

навязывают работу, которой не было в объявлении;

создают искусственный долг за жилье, транспорт или оформление документов;

удерживают с зарплаты несогласованные суммы.

В Gremi Personal отмечают, что такие обстоятельства могут свидетельствовать не просто о нарушении трудовых прав, а о принудительном труде или торговле людьми.

В таком случае эксперты советуют обратиться в местную полицию, Panstwowa Inspekcja Pracy, консульства или посольства Украины, а также в общественные организации, которые помогают жертвам торговли людьми.

Специалисты рекомендуют заранее сохранить копии паспорта и договора в облачном хранилище, записать адрес работы и проживание и оставить эти данные близким.

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