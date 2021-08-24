Привлекут почти $48 млн: Великобритания инициировала создание фонда "Партнерство за сильную Украину"

Привлекут почти $48 млн: Великобритания инициировала создание фонда "Партнерство за сильную Украину"

США, Канада, Швеция и Швейцария планируют привлечь почти $ 48 млн от доноров в течение трех лет.

Великобритания объявила о создании фонда "Партнерство за сильную Украину". К инициативе присоединились США, Канада, Швеция и Швейцария.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Великобритании.

Фонд начнет свою работу до декабря 2021 года. Страны планируют привлечь до £35 млн (около $48 млн) от доноров в течение трех лет.

Также читайте Финансовый аналитик рассказал, что будет с долларом до конца августа

Финансирование будет направлено на укрепление способности регионов, страдающих от конфликта.

"Например, обеспечение технических консультаций власти или оказание грантовых инвестиции, которые создают экономические возможности и улучшают доступ к государственным услугам для жителей южной и восточной Украины", — говорится в сообщении.

Такая помощь, по мнению инициаторов, поможет повысить качество государственных услуг, увеличить доходы домохозяйств и усилить связи между общинами, разделенными конфликтом.

Напомним, что Украина получила 2,7 миллиарда долларов от МВФ.

Новости Украины: Международный валютный фонд выделит почти 3 миллиарда долларов к 30-ой годовщине Независимости

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку