Проблемные доллары и евро: от каких купюр стоит избавиться в 2026 году

Валюта / © Национальный банк Украины

Реклама

Многие украинцы сохраняют сбережения в иностранной валюте, накапливая доллары и евро. Однако вскоре определенные купюры могут вызвать трудности при обмене или расчете.

Прежде всего, как пишет Новости Live, на что следует обратить внимание — год выпуска банкнот. Старые купюры без современных элементов защиты все реже принимаются в банках и обменниках. Особенно это касается долларов 1996-2006 годов выпуска.

Еще одна потенциальная проблема — признаки изношенности. Закон разрешает продавать валюту с небольшими повреждениями, однако со временем банкноты стареют и становятся непригодными для дальнейшего использования. Поэтому лучше заранее обменять старые или изношенные купюры на новые.

Реклама

Что не так с купюрами евро

Владельцы евро раньше могли держать сбережения в большом номинале — 500 евро. Однако с 2019 года такие купюры перестали печатать, а их постепенно выводят из обращения из-за высокого риска подделок.

По данным Европейского центрального банка, купюры по 500 евро можно использовать и обменивать без ограничений, но уже сейчас случаются случаи отказа в приеме этого номинала в заведениях.

Со временем проблемы будут только увеличиваться, поэтому эксперты советуют заменить купюры по 500 евро на меньшие номиналы, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Напомним, в течение трех месяцев по всей Украине продлится сбор монет разных номиналов. Больше об этом читайте в новости.