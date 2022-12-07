Продает ли Украина электричество за границу: ответ энергетического эксперта Харченко

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что данные о том, что Украина продает электричество за границу – это ложь.

Об этом он сказал 7 декабря в "Медиацентре".

Александр Харченко отметил, что информация о продаже Украиной электричества за границу — это прямое вранье, поскольку есть европейские центры, которые мониторят эти данные.

"Есть организация ENTSO-E с европейской стороны. У нее есть инфопространство, где они излагают всю информацию о перетоках электроэнергии по всей Европе, включая Украину, которая является частью европейской системы. Там можно увидеть, что из Украины действительно физически выходит электричество и так само физически в Украину заходит. Происходит это и через разные части сети. Уже некоторое время для стабилизации нашей сети мы используем обходной путь через Европу. Для того чтобы передать электроэнергию, например, для Киева или Одессы, часть ее проходит через Европу и возвращается в Украину", — подчеркнул Александр Харченко.

Отсутствие света из-за ракетных ударов по Украине

Российские террористы от 10 октября наносят массированные ракетные удары по украинской энергетической системе. Последний ракетный обстрел был 5 декабря. Тогда оккупанты выпустили по нашему государству ориентировочно 70 ракет, из которых 60 удалось сбить.

Террористы откровенно признаются, что они стремятся уничтожить нашу энергосистему, чтобы оставить украинцев без электричества и тепла зимой.

"Укрэнерго" из-за ракетных ударов ввело стабилизационные и аварийные графики отключения электричества.

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