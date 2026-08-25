Продавцы считают миллиардные убытки: какие товары могут исчезнуть с полок супермаркетов

Атаки на склады ударят по кошелькам украинцев / © из соцсетей

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В конце августа из-за массированных российских атак по логистической инфраструктуре расходы украинских торговых сетей на транспортировку и хранение товаров выросли почти вдвое. Во избежание масштабного дефицита на рынке компании срочно ищут новые склады и перестраивают маршруты поставок.

Об этих вынужденных кардинальных изменениях сообщает Ассоциация ритейлеров Украины (RAU).

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Дефицита не будет, но полки могут опустеть

Министерство аграрной политики уверяет, что работающих производственных мощностей в Украине вполне достаточно для удовлетворения внутренних потребностей населения. Однако ассортимент в магазинах может временно сократиться из-за ритейла в дополнительном времени и ресурсах на перенаправление товарных потоков.

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«Продукция будет доступна по каждому населенному пункту. Но какое-то время может быть меньший выбор, чем к которому привыкли потребители», — подчеркнул министр Тарас Высоцкий.

В то же время, эксперты из Центра экономической стратегии напоминают о максимальной автоматизации крупных логистических центров в прошлом. Теперь бизнес распределяет остатки между меньшими складами и частично возвращается к ручному выполнению процессов. Это обязательно спровоцирует сокращение количества акционных предложений.

Какие товары могут исчезнуть и подорожать

Наибольшую уязвимость к логистическим сбоям показывают свежие продукты с коротким сроком годности. К этой категории относятся мясо, рыба, овощи, фрукты и молочные изделия. Эксперты прогнозируют подорожание этой продукции на 5–7% из-за острой нехватки уцелевших специализированных холодильных складов в Киевском регионе.

В сегменте электроники наибольший удар приняла крупногабаритная бытовая техника, нуждающаяся в значительных площадях и сложной логистике. Представители сети «Фокстрот» предупреждают о возможном росте цен на холодильники и стиральные машины на 7–11%. Среднегабаритная кухонная техника может прибавить в стоимости еще 4–7%.

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Как бизнес спасается от миллиардного ущерба

Торговые сети понесли колоссальные финансовые потери. Только «Фора» потеряла более миллиарда гривен из-за уничтожения своего логистического центра. В то же время, маркетплейс Rozetka оценивает собственный ущерб в Броварах на сумму 70 миллионов долларов без учета стоимости уничтоженных посылок клиентов.

Для выживания в таких условиях компании предпринимают жесткие шаги по оптимизации. Производители отказываются от выпуска низкомаржинальных товаров и концентрируются исключительно в приоритетных категориях. Издательства договариваются о временном ограничении зарплат, а крупные ритейлеры сокращают часть штата.

В настоящее время Фонд госимущества активно ищет свободные площади для помощи пострадавшим предпринимателям. Ведомство уже подготовило около 164 тысяч квадратных метров помещений, которые бизнес сможет арендовать через систему прозрачных аукционов.

Напомним, после массированной атаки РФ по логистической инфраструктуре в киевских супермаркетах «Сільпо» кое-где опустели полки . Ритейлер перестраивает маршруты снабжения и обещает быстро восстановить ассортимент.

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