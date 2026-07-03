Продажа овощей с огорода: когда украинцам придется платить налог

Овощи / © Pixabay

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Украинцы могут продавать выращенную собственную сельхозпродукцию без уплаты налога, однако только при условии соблюдения лимитов Налогового кодекса.

Об этом пишет SUD.UA.

Когда продажа урожая с огорода не облагается налогом

Согласно Налоговому кодексу (пп. 165.1.24), в налогооблагаемый доход не включаются средства от продажи собственной сельхозпродукции, если она выращена, собрана или переработана непосредственно физлицом на земельных участках, предоставленных для:

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ведение садоводства

строительства и обслуживания жилого дома (приусадебные участки)

индивидуального дачного строительства

ведения личного хозяйства

земельных долей (паев), выделенных в натуре

Доходы от продажи собственной растениеводческой продукции не облагаются налогом, если их совокупный размер за год не превышает 12 минимальных зарплат, установленных на 1 января отчетного года.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №15111-д по налогообложению доходов, которые граждане получают через популярные цифровые платформы. Новые правила коснутся пользователей таких сервисов как OLX, Bolt, Uklon, Uber, Glovo, Airbnb и других подобных площадок.

Закон вводит упрощенные правила для людей, зарабатывающих на онлайн-сервисах. Главное изменение: цифровые платформы сами станут налоговыми агентами для своих пользователей. Они будут автоматически рассчитывать налоги и отчитываться перед налоговой. Гражданам больше не придется самостоятельно подавать декларации или открывать для этого специальные счета.

Для людей, которые не являются ФЛП и работают сами на себя, внедряют льготный налог в размере 10%. Отдельно платить военный сбор не нужно, потому что все уже учтено в этой ставке. Новые правила заменят нынешние 23% налогов (18% НДФЛ и 5% военного сбора). Воспользоваться такой льготой смогут те, кто зарабатывает до 7,2 миллионов гривен в год и не продает подакцизные товары.

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