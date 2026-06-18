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Продажу валюты в Украине изменили: какие купюры обязаны принимать банки и обменники
Украинцы жаловались, что банки и обменники отказываются принимать старые доллары. НБУ изменил правила обмена валюты и ввел суровые наказания для нарушителей.
В некоторых обменниках перестали принимать так называемые «старые» доллары — это происходит не только в Украине, но и за границей. Или такие доллары принимают по сниженному курсу.
НБУ ужесточил правила обмена валюты в Украине. Официально отменен перечень признаков незначительного износа, а для нарушителей ввели большие штрафы. Об этом сообщили в Национальном банке Украины.
Нацбанк ужесточил правила обмена валюты: что грозит обменникам
Национальный банк Украины ввел новые правила, чтобы урегулировать споры при обмене долларов или другой валюты. Регулятор обновил нормативно-правовую базу и полностью отменил список признаков незначительного износа банкнот.
Теперь кассиры не смогут не принять доллары с минимальными повреждениями. Отныне финансовые учреждения обязаны принимать все настоящие купюры, кроме значительно поврежденных.
По новым правилам, банки и небанковские учреждения не имеют права отказывать клиентам в обмене валюты, если подлинность подтверждена специальными счетчиками и детекторами. Дизайн и элементы защиты таких банкнот должны полностью соответствовать описаниям иностранных центральных банков.
Кроме этого, финучреждениям строго запрещено устанавливать какие-либо ограничения по номиналу или году эмиссии банкнот, которые остаются законными платежными средствами в своей стране. То есть, не принять у вас старые доллары на обмен в Украине теперь не имеют права.
Игнорирование банковскими и обменными учреждениями этих требований будет расцениваться как мошенническая деятельность.
Из-за массовости жалоб украинцев на банки и обменники, которые не хотят брать старые доллары, НБУ ввел усиленный контроль. Учреждения, которые нарушают правила, будут получать строгие штрафы или даже лишаться лицензии.
Для банков предусмотрели штрафы до 400 тысяч гривен с перспективой увеличения штрафа за повторные нарушения.
Для обменников и других финансовых учреждений штрафы будут достигать 5% от размера их собственного капитала.
Кассир не берет старые доллары в обменнике: что делать
Если кассир в обменнике отказывается брать старые или несущественно поврежденные доллары, сперва следует обратиться к руководству обменника или соответствующего банка с жалобой.
В случае, если там не реагируют и не позволяют провести обмен валюты, которая является настоящей и в хорошем состоянии, отправляйте обращение в Национальный банк Украины.
Какие купюры отправляют на инкассо
Те купюры, у которых есть признаки значительного износа или повреждения, принимают только на инкассо — это происходит по отдельным тарифам.
Принять на инкассо могут следующие купюры:
банкноты иностранной валюты, которые обрели признаки значительного износа/повреждения:
разорванные (разрезанные) на части банкноты;
банкноты с поврежденными элементами дизайна и защиты;
банкноты с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений;
банкноты с локальными загрязнениями, включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину площади банкноты;
с общими загрязнениями, которые вызывают люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;
обожженные, прожженные, ветхие;
банкноты, имеющие явные типографские недостатки;
банкноты, изъятые иностранным государством из оборота после даты, объявленной банком-эмитентом соответствующей валюты.
Какие доллары невозможно обменять в Украине
Напомним, украинцы могут столкнуться с проблемой обмена или использования определенных наличных денег в валюте. Это касается как специфических номиналов, так и банкнот с физическими повреждениями. Украинские финансовые учреждения не работают с раритетными купюрами США номиналом в 500, 1 000, 5 000 и 10 000 долларов, которые не печатают с 1945 года.
Продать такое «сокровище» в Украине можно только коллекционерам или на черном рынке как бонистическую ценность.
Износившиеся или поврежденные доллары банки и обменники также не принимают для обычного обмена. Легальным выходом является процедура инкассо, когда украинский банк отправляет купюру на обмен иностранному банку-корреспонденту. Однако этот процесс длится от нескольких недель до месяцев, а комиссия за услугу составляет от 10 до 30% от номинала.