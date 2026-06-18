Продажу валюты в Украине изменили: какие купюры обязаны принимать банки и обменники

НБУ запретил отказывать в приеме старых долларов / © Pexels

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В некоторых обменниках перестали принимать так называемые «старые» доллары — это происходит не только в Украине, но и за границей. Или такие доллары принимают по сниженному курсу.

НБУ ужесточил правила обмена валюты в Украине. Официально отменен перечень признаков незначительного износа, а для нарушителей ввели большие штрафы. Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Нацбанк ужесточил правила обмена валюты: что грозит обменникам

Национальный банк Украины ввел новые правила, чтобы урегулировать споры при обмене долларов или другой валюты. Регулятор обновил нормативно-правовую базу и полностью отменил список признаков незначительного износа банкнот.

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Теперь кассиры не смогут не принять доллары с минимальными повреждениями. Отныне финансовые учреждения обязаны принимать все настоящие купюры, кроме значительно поврежденных.

По новым правилам, банки и небанковские учреждения не имеют права отказывать клиентам в обмене валюты, если подлинность подтверждена специальными счетчиками и детекторами. Дизайн и элементы защиты таких банкнот должны полностью соответствовать описаниям иностранных центральных банков.

Кроме этого, финучреждениям строго запрещено устанавливать какие-либо ограничения по номиналу или году эмиссии банкнот, которые остаются законными платежными средствами в своей стране. То есть, не принять у вас старые доллары на обмен в Украине теперь не имеют права.

Игнорирование банковскими и обменными учреждениями этих требований будет расцениваться как мошенническая деятельность.

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Из-за массовости жалоб украинцев на банки и обменники, которые не хотят брать старые доллары, НБУ ввел усиленный контроль. Учреждения, которые нарушают правила, будут получать строгие штрафы или даже лишаться лицензии.

Для банков предусмотрели штрафы до 400 тысяч гривен с перспективой увеличения штрафа за повторные нарушения.

Для обменников и других финансовых учреждений штрафы будут достигать 5% от размера их собственного капитала.

Кассир не берет старые доллары в обменнике: что делать

Если кассир в обменнике отказывается брать старые или несущественно поврежденные доллары, сперва следует обратиться к руководству обменника или соответствующего банка с жалобой.

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В случае, если там не реагируют и не позволяют провести обмен валюты, которая является настоящей и в хорошем состоянии, отправляйте обращение в Национальный банк Украины.

Какие купюры отправляют на инкассо

Те купюры, у которых есть признаки значительного износа или повреждения, принимают только на инкассо — это происходит по отдельным тарифам.

Принять на инкассо могут следующие купюры:

банкноты иностранной валюты, которые обрели признаки значительного износа/повреждения:

разорванные (разрезанные) на части банкноты;

банкноты с поврежденными элементами дизайна и защиты;

банкноты с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений;

банкноты с локальными загрязнениями, включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину площади банкноты;

с общими загрязнениями, которые вызывают люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;

обожженные, прожженные, ветхие;

банкноты, имеющие явные типографские недостатки;

банкноты, изъятые иностранным государством из оборота после даты, объявленной банком-эмитентом соответствующей валюты.

Какие доллары невозможно обменять в Украине

Напомним, украинцы могут столкнуться с проблемой обмена или использования определенных наличных денег в валюте. Это касается как специфических номиналов, так и банкнот с физическими повреждениями. Украинские финансовые учреждения не работают с раритетными купюрами США номиналом в 500, 1 000, 5 000 и 10 000 долларов, которые не печатают с 1945 года.

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Продать такое «сокровище» в Украине можно только коллекционерам или на черном рынке как бонистическую ценность.

Износившиеся или поврежденные доллары банки и обменники также не принимают для обычного обмена. Легальным выходом является процедура инкассо, когда украинский банк отправляет купюру на обмен иностранному банку-корреспонденту. Однако этот процесс длится от нескольких недель до месяцев, а комиссия за услугу составляет от 10 до 30% от номинала.

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