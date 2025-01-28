Продолжит ли ЕС отмену пошлин для Украины: еврокомиссар анонсировал новое соглашение

Новое соглашение будет предусматривать взаимную либерализацию торговли, то есть выгоды для обеих сторон.

Европейская комиссия не будет продолжать установленную три года назад одностороннюю отмену пошлин на украинскую сельскохозяйственную продукцию, которая действует до 5 июня.

Об этом пишет польское издание RMF FM.

Вместо этого европейский комиссар по сельскому хозяйству Кристоф Гансен анонсировал новое торговое соглашение в рамках DCFTA (углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли), которая является частью Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной от 2016 года.

Речь идет о буквальном возвращении к довоенным правилам торговли, потому что это был бы слишком сильный удар по Украине.

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Новое соглашение будет предусматривать взаимную либерализацию торговли, то есть выгоды для обеих сторон. Возможно будут квоты на чувствительные сельскохозяйственные товары и появятся новые защитные механизмы.

Соглашение в рамках DCFTA также будет означать, что Украине придется придерживаться стандартов ЕС по безопасности пищевых продуктов и благосостояния животных. Целью является постепенная интеграция Украины в единый рынок ЕС с учетом ее будущего членства.

По словам источников RMF FM, объемы поддержки Украины могут уменьшиться, а квоты на сельскохозяйственные товары будут ниже, чем сейчас.

Еврокомиссия уже начала готовить переговоры с Украиной на техническом уровне.

За переговоры будет отвечать комиссар по торговле Марош Шефчович из Словакии, которая имеет такие же взгляды на торговлю сельскохозяйственной продукцией с Украиной, как и Польша. Его предшественник Валдис Домбровскис был представителем Латвии, которая поддерживает Украину "любой ценой".

Собеседники издания в ЕК подчеркнули, что переговоры будут непростыми и очень чувствительными.

"Мы не можем покинуть Украину, но и Украина не может угрожать интересам европейского сельского хозяйства", – подытожил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский.

Напомним, в мае 2022 года ЕС отменил пошлины и квоты на украинский экспорт. С 2024 года в беспошлинный режим добавили квоты на "чувствительную" агропродукцию из Украины, и в таком виде ЕС продлил приостановку пошлин на украинский экспорт до середины 2025 года.

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