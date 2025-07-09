Продовольственная инфляция в Украине: цены на продукты выросли почти на четверть

В Украине дорожают продукты / © коллаж ТСН.ua/pixabay.com

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В июне 2025 года цены на продукты питания в Украине выросли почти на четверть по сравнению с июнем 2024 года. Таким образом продовольственная инфляция значительно превысила общую, которая в прошлом месяце замедлилась и составила 14,3 процента.

Об этом говорится в сообщении Госстата.

По данным статистического ведомства, в Украине за год продуктовая инфляция составила 23,2%.

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Подорожали все продукты, но больше всего - яйца (на 59,2%) и фрукты (на 51,7%).

Существенно выросла цена подсолнечного масла (33,6%), сливочного масла (28,3%) и овощей (24,2%).

Мясо и мясопродукты подорожали на 22,9%, хлеб - на 21,9%, молоко - на 20,9%, безалкогольные напитки - на 20,3%, сыр и творог - на 17,9%, цена хлебопродуктов также выросла на 17,9%.

В Госстате зафиксировали наименьший рост цены на рыбу и продукты из рыбы (13,3%), макаронных изделий (11,2%) и сахара (9,1%).

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Напомним, по информации Госстата и Национального банка Украины, в мае 2025 года уровень инфляции достиг 15,9% в годовом измерении - это самый высокий показатель с апреля 2023 года. Основным фактором роста цен стали продукты питания, которые за год подорожали на 22,1%.