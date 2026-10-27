Продуктовая корзина станет еще дороже: что может вырасти в цене зимой

Еда / © Pixabay

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К концу 2026 года и зимой в Украине могут существенно подняться цены на ряд продуктов. Наибольшее удорожание прогнозируется для молочной продукции — более чем на 25%.

Об этом в эфире "День.LIVE" рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

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По его словам, курятина и говядина уже приблизились к нынешнему ценовому максимуму, поэтому дальнейший рост стоимости может составить до 10%.

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В то же время, свинина может подорожать более чем на 10%. Причиной распространения африканской чумы свиней, из-за которой сокращается поголовье как в частных хозяйствах, так и на промышленных предприятиях.

«Когда свиная чума, поголовье уничтожается, на рынок оно не попадает. Соответственно предложения будет становиться меньше, и это может потянуть цену вверх», — пояснил Марчук.

Молочные продукты могут добавить более 25%

Наибольший рост цен ожидается в молочном сегменте. На себестоимость продукции влияют более дорогие корма, ветеринарные препараты, энергоносители и затраты на переработку.

По прогнозу Марчука, зимой отдельные молочные продукты могут подорожать более чем на 25%.

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Хлеб подорожает до 10%

Хлеб к концу года может подняться в цене на 6–10%.

Основными причинами эксперт назвал затраты на энергию и логистику. Хлебопекарные предприятия самостоятельно доставляют продукцию в магазины и торговые сети, поэтому рост стоимости горючего оказывает непосредственное влияние на конечную цену.

Дефицита гречки не ожидают

В то же время, дефицита гречки в этом сезоне не прогнозируют. По словам Марчука, урожай должен превысить 80 тысяч тонн против около 71 тысячи тонн в прошлом году, чего должно хватить для внутреннего потребления.

При этом гречка уже подорожала примерно на 15%. На ее стоимость влияют затраты на сбор, сушку, упаковку и хранение.

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В целом, по прогнозу эксперта, зимой рост цен на отдельные продукты может составлять от 10% до 25% в зависимости от категории.

Закупочные цены на свинину уже начали расти

В неделю с 26 октября по 1 ноября закупочные цены на свиней живым весом прогнозируют на уровне 72–73 грн/кг. Это примерно на 6% больше, чем неделей раньше. В то же время в регионах, где фиксируют вспышки африканской чумы свиней, цены пока продолжают снижаться.

В отрасли призывают ускорить регистрацию вакцины против АЧС, поскольку распространение болезни чревато дальнейшим сокращением поголовья. По оценкам специалистов, вакцинация могла бы помочь сохранить действующие хозяйства и предприятия, планирующие возобновлять производство в 2027 году.

Ранее Денис Марчук также прогнозировал общий рост цен на продукты осенью на 10–20%, в том числе молочную продукцию, овощи и хлеб.

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