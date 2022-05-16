Продуктовая корзина украинца в Польше: сколько стоят товары в популярном супермаркете

Читайте на сайте ТСН.ua во сколько обходится продуктовая корзина для украинских беженцев в Польше на примере одного из самых популярных супермаркетов Biedronka.
Biedronka – один из самых популярных супермаркетов Польши, отличающийся довольно низкими ценами.
Сколько стоят овощи
В Польше уже начинается сезон свежих овощей и фруктов, поэтому их обязательно стоит добавить в свою продуктовую корзину:
- помидоры коктейльные на скидке — их можно купить всего за 4.99 злотых за килограмм (примерно 32.93 гривен);
- стоимость помидоров черри также снижена до 9.99 злотых за килограмм (около 65.93 гривен);
- огурцы также на скидке — их цена 4.99 злотых за килограмм (примерно 32.93 гривны);
- за шампиньоны придется отдать 3.99 злотых за упаковку в 500 грамм (примерно 26.33 гривен);
- морковь в зависимости от вида стоит от 2.84 до 7.61 злотых за килограмм (примерно 19.88-53.27 гривен);
- стоимость свеклы 2.37 злотых за килограмм (около 16.59 гривен);
- молодая капуста также имеет пониженную стоимость – за нее придется заплатить 3.49 злотых за килограмм (примерно 23.03 гривны);
- груша стоит 7.60 злотых за килограмм (примерно 50.15 гривен);
- за нектарины придется заплатить 15.70 злотых за килограмм (примерно 103.61 гривны);
- гранат стоит 16.64 злотых за килограмм (примерно 109.81 гривен).
Мясо, рыба и молочные продукты: цены в Польше
Чтобы продуктовая корзина была полноценной, в ней обязательно должны быть мясо, рыба и молочные продукты:
- мелко-порезанная свинина на скидке стоит 4.49 злотых за 200 грамм (примерно 29.63 гривен);
- меленая свинина также на скидке и стоит 5.99 за 500 грамм (примерно 39.53 гривен);
- за бедро индюшат теперь можно заплатить 18.99 злотых за килограмм (примерно 125.32 гривен);
- молотое мясо курицы на скидке стоит 7.99 злотых за 400 грамм (примерно 52.73 гривны);
- свежая форель стоит 2.56 злотых за 100 грамм (примерно 16.89 гривен);
- креветки на скидке можно купить за 24.99 злотых за 450 грамм (около 164.91 гривны);
- филе минтая обойдется в 10.99 злотых за упаковку в 570 грамм (примерно 72.53 гривны);
- крабовые палочки можно купить за 3.89 злотых за 250 грамм (примерно 25.67 гривен);
- куриные яйца продаются за 6.49 злотых за 10 яиц (примерно 42.83 гривны);
- за молоко придется заплатить 2 злотых за 1 литр (около 13.20 гривен);
- обычный йогурт без наполнителей и подсластителей стоит 1.41 злотых за 400 грамм (примерно 9.30 гривен).
Самые популярные крупы
Ежедневный рацион трудно представить без круп, поэтому они всегда присутствуют в продуктовой корзине:
- дешевле всего стоят макароны разных видов — за них можно заплатить от 2 до 3.49 злотых за килограмм (примерно 13.20-23.03 гривен);
- рис стоит 3.99 злотых за килограмм (около 26.33 гривен);
- а за гречку придется заплатить 4.85 злотых за килограмм (примерно 32.01 гривны).
Напитки и прочее
Также в продуктовую корзину входят и некоторые другие товары:
- вода стоит 0.99 злотых за 1,5 литра (примерно 7 гривен);
- нарезанный белый хлеб можно купить за 3.99 злотых за 500 грамм (примерно 27.93 гривен);
- стоимость кофе зависит от марки и может стоить от 22 до 27 злотых за банк (примерно 154-189 гривен);
- масло рапса продается за 7.19 злотых за 1 литр и сейчас на скидке (приблизительно 47.45 гривен);
- молочный или черный шоколад можно купить за 1.69 злотых за 100 грамм (примерно 11.83 гривен).