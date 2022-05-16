Продуктовая корзина украинских беженцев в Польше: сколько стоят товары / Фото: Pexels

Продуктовая корзина украинца в Польше: сколько стоят товары в популярном супермаркете

Продуктовая корзина украинца в Польше: сколько стоят товары в популярном супермаркете

Читайте на сайте ТСН.ua во сколько обходится продуктовая корзина для украинских беженцев в Польше на примере одного из самых популярных супермаркетов Biedronka.

Biedronka – один из самых популярных супермаркетов Польши, отличающийся довольно низкими ценами.

Сколько стоят овощи

В Польше уже начинается сезон свежих овощей и фруктов, поэтому их обязательно стоит добавить в свою продуктовую корзину:

помидоры коктейльные на скидке — их можно купить всего за 4.99 злотых за килограмм (примерно 32.93 гривен);

коктейльные на скидке — их можно купить всего за (примерно 32.93 гривен); стоимость помидоров черри также снижена до 9.99 злотых за килограмм (около 65.93 гривен);

также снижена до (около 65.93 гривен); огурцы также на скидке — их цена 4.99 злотых за килограмм (примерно 32.93 гривны);

также на скидке — их цена (примерно 32.93 гривны); за шампиньоны придется отдать 3.99 злотых за упаковку в 500 грамм (примерно 26.33 гривен);

придется отдать (примерно 26.33 гривен); морковь в зависимости от вида стоит от 2.84 до 7.61 злотых за килограмм (примерно 19.88-53.27 гривен);

в зависимости от вида стоит (примерно 19.88-53.27 гривен); стоимость свеклы 2.37 злотых за килограмм (около 16.59 гривен);

(около 16.59 гривен); молодая капуста также имеет пониженную стоимость – за нее придется заплатить 3.49 злотых за килограмм (примерно 23.03 гривны);

также имеет пониженную стоимость – за нее придется заплатить (примерно 23.03 гривны); груша стоит 7.60 злотых за килограмм (примерно 50.15 гривен);

стоит (примерно 50.15 гривен); за нектарины придется заплатить 15.70 злотых за килограмм (примерно 103.61 гривны);

придется заплатить (примерно 103.61 гривны); гранат стоит 16.64 злотых за килограмм (примерно 109.81 гривен).

Мясо, рыба и молочные продукты: цены в Польше

Чтобы продуктовая корзина была полноценной, в ней обязательно должны быть мясо, рыба и молочные продукты:

мелко-порезанная свинина на скидке стоит 4.49 злотых за 200 грамм (примерно 29.63 гривен);

на скидке стоит (примерно 29.63 гривен); меленая свинина также на скидке и стоит 5.99 за 500 грамм (примерно 39.53 гривен);

также на скидке и стоит (примерно 39.53 гривен); за бедро индюшат теперь можно заплатить 18.99 злотых за килограмм (примерно 125.32 гривен);

теперь можно заплатить (примерно 125.32 гривен); молотое мясо курицы на скидке стоит 7.99 злотых за 400 грамм (примерно 52.73 гривны);

на скидке стоит (примерно 52.73 гривны); свежая форель стоит 2.56 злотых за 100 грамм (примерно 16.89 гривен);

стоит (примерно 16.89 гривен); креветки на скидке можно купить за 24.99 злотых за 450 грамм (около 164.91 гривны);

на скидке можно купить за (около 164.91 гривны); филе минтая обойдется в 10.99 злотых за упаковку в 570 грамм (примерно 72.53 гривны);

обойдется в (примерно 72.53 гривны); крабовые палочки можно купить за 3.89 злотых за 250 грамм (примерно 25.67 гривен);

можно купить за (примерно 25.67 гривен); куриные яйца продаются за 6.49 злотых за 10 яиц (примерно 42.83 гривны);

продаются за (примерно 42.83 гривны); за молоко придется заплатить 2 злотых за 1 литр (около 13.20 гривен);

придется заплатить (около 13.20 гривен); обычный йогурт без наполнителей и подсластителей стоит 1.41 злотых за 400 грамм (примерно 9.30 гривен).

Самые популярные крупы

Ежедневный рацион трудно представить без круп, поэтому они всегда присутствуют в продуктовой корзине:

дешевле всего стоят макароны разных видов — за них можно заплатить от 2 до 3.49 злотых за килограмм (примерно 13.20-23.03 гривен);

— за них можно заплатить от (примерно 13.20-23.03 гривен); рис стоит 3.99 злотых за килограмм (около 26.33 гривен);

стоит (около 26.33 гривен); а за гречку придется заплатить 4.85 злотых за килограмм (примерно 32.01 гривны).

Напитки и прочее

Также в продуктовую корзину входят и некоторые другие товары: