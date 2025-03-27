Продуктовая корзина в Украине: цены рекордно выросли – и это еще не конец

В Украине наблюдается рост инфляции, что приводит к удорожанию большинства продуктов питания. За последний год цены на товары значительно выросли, и такая тенденция будет продолжаться.

Об этом пишет издание "Новости.LIVE".

Для сравнения цен на продуктовую корзину использовались статистические данные с сайта "Минфин". В базовый набор продуктов вошли: хлеб, молоко, куриное филе, говядина, картофель, рис, сыр, яблоки, бананы, помидоры, лук и яйца.

За последний год продуктовая корзина в Украине значительно подорожала, особенно заметно повысились цены на фрукты, овощи и молочную продукцию. В среднем стоимость товаров увеличилась на 25-30%, хотя встречаются и исключения.

Самое значительное подорожание наблюдается у яблок — их стоимость увеличилась на 106,4% с 20,49 грн до 42,31 грн за килограмм. Это самый высокий рост среди всех продуктов. Цены на помидоры, картофель и молоко также выросли более чем на 30%.

Минимальный рост цен зафиксирован на репчатый лук — всего 1,4% (с 16,27 грн до 16,50 грн за килограмм), на рис — 3,9% (с 56,67 грн до 58,93 грн за килограмм) и на твердый сыр — 5,4% за 39 грн.

"Удорожание обработанных продовольственных товаров в феврале ускорилось до 16,7%. Такая динамика объясняется увеличением затрат предприятий на электроэнергию, оплату труда и логистику. Высокими темпами дорожали хлеб, масло, мясо и молокопродукты", — объяснили в НБУ.

По прогнозам НБУ, инфляция начнет снижаться не раньше весны 2025 года. Как заявил глава Нацбанка Андрей Пышный, ценовое давление будет сохраняться в последующие месяцы из-за высоких цен на продукты. К концу 2025 года инфляция замедлится до 6,9% и вернется к целевому показателю в 5% в 2026 году.

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