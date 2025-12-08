- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 137
- Время на прочтение
- 1 мин
Продукты к зимним праздникам подорожают: каких товаров это коснется
Подорожает свинина, курятина и яйца, говорит глава Союза украинского крестьянства.
Продукты к Рождественским праздникам и Новому году подорожают на 10%.
Такой прогноз сделал в эфире КИЕВ24, председатель Союза украинского крестьянства Иван Томич и объяснил, какие товары это коснется.
«Это будет мясо. В первую очередь — свинина, изделия из мяса свинины. Это будет часть курятины, но определенно не вся. Это будет растительное масло, и это будут яйца», — говорит эксперт.
Именно резкого роста цен не будет, подчеркнул он. Впрочем, стоит ожидать удорожания, когда спрос начнется среди покупателей, а это: 18-21 декабря и 25-26 декабря.
Томич подчеркнул, что рост более чем на 10% — это будут скорее исключения.