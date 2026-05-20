Продукты могут резко взлететь в цене: ООН озвучила тревожный прогноз для мира
Глобальный продовольственный кризис может начаться уже в этом году, если страны не снизят риски в логистике и поставках.
Мир может столкнуться с масштабным продовольственным кризисом уже в ближайшие 6-12 месяцев, если страны не отреагируют на риски, связанные с потенциальными перебоями в работе Ормузского пролива.
Об этом заявила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO), сообщает POLITICO.
По оценкам организации, возможное перекрытие Ормузского пролива станет не временным сбоем, а началом системного шока для мировых цен на продовольствие.
В FAO подчеркивают, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от решений правительств и аграриев по использованию удобрений, импорта, финансирования и структуры посевов. Именно эти факторы определят, произойдет ли резкий рост цен уже в конце 2026 года или в начале 2027-го.
«Нужно серьезно думать о том, как повысить способность стран адаптироваться и их устойчивость к такому "узкому месту", чтобы минимизировать потенциальные последствия», — заявил главный экономист FAO Максимо Тореро.
ООН предупреждает о цепном эффекте роста цен
В организации описывают возможный цепной эффект кризиса:
сначала растут энергетические затраты,
дальше дорожают удобрения,
потом семена,
после чего снижаются урожаи.
В результате это приводит к повышению цен на сырьевые товары и к инфляции продовольствия для конечных потребителей.
Какие страны рискуют больше всего
Больше всего рискуют страны Азии, Африки и Латинской Америки, где значительная часть населения уже тратит большинство доходов на продовольствие. Они особенно зависят от импорта азотных удобрений с Ближнего Востока.
Предупреждение ООН прозвучало на следующий день после того, как Еврокомиссия представила долгожданный план относительно удобрений, который делает ставку на долгосрочные решения, в частности переработку отходов агросектора. В то же время, документ не предусматривает быстрых мер по снижению стоимости удобрений в ЕС.
FAO призывает правительства искать альтернативные торговые маршруты в обход Ормузского пролива, избегать экспортных ограничений и гарантировать, что гуманитарные поставки продовольствия не будут ограничены торговыми барьерами.
