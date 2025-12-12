- Дата публикации
Продукты подорожают на 10%: цены больно ударят по карманам украинцев
В январе подорожание коснется отдельных групп продуктов.
После новогодних праздников в Украине ожидается новое обновление ценников.
Об этом экономист Владимир Чиж рассказал в комментарии «Новости.LIVE».
«Особенно это касается сливочного масла, кисломолочных изделий и продукции, нуждающейся в хранении или переработке. Соответственно прогнозируемый рост цен произойдет на уровне 7-10%», — сказал он.
Чиж объяснил, что волны повышения цен не избежать, ведь расходы растут. В частности, речь идет о корме для скота, логистике, топливе и энергоносителях — все эти факторы оказывают непосредственное влияние на формирование стоимости.
Кроме того, из-за отключения света производителям приходится закупать генераторы и бензин, потому что без холодильников молочные продукты быстро портятся.
Ранее сообщалось, что длительные отключения электроэнергии в Украине могут привести к удорожанию продуктов питания до 30%, прежде всего молочной продукции и мяса, нуждающихся в постоянном охлаждении. В то же время, овощи, в частности картофель, будут оставаться более стабильными в цене и незначительно изменят стоимость.
На украинском рынке в конце года традиционно происходит рост спроса. Это связано с тем, что люди готовятся к рождественским и новогодним праздникам. Предпраздничный спрос в декабре может подтолкнуть цены на 1,5-7% вверх.