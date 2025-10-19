Продукты снова подорожают: неутешительный прогноз НБУ

Продукты подорожают / © pexels.com

Украинские предприятия ожидают стремительного роста потребительских цен в последующие 12 месяцев. Руководители компаний прогнозируют инфляцию на уровне 11,4%, что почти вдвое превышает официальный прогноз НБУ.

Об этом говорится в отчете Нацбанка.

Самым существенным фактором повышения цен украинский бизнес называет военные действия — считают почти 80% руководителей предприятий. В то же время, все большее влияние на рост цен, по их прогнозам, будет иметь колебания курса гривны к иностранным валютам — это отметили 69,8% респондентов (во II квартале 2025 года было 67,3%).

Пятый квартал бизнес подряд также фиксирует усиление ожиданий цен на мировых рынках. В то же время, второй квартал подряд наблюдается ослабление прогнозов влияния налоговых изменений — только 22,6% руководителей предприятий считают их значительным фактором роста цен (во II квартале 2025 года таковых было 26,5%).

Ранее в НБУ сообщили, что экономика Украины замедлилась. Основными факторами, сдерживающими рост экономики, остаются последствия полномасштабной войны.