Продукты снова подорожают: уже к концу осени украинцы увидят новые ценники

За продукты украинцам придется платить больше / © Pixabay

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К концу осени в Украине ожидается разная динамика цен на продукты. Более всего могут подорожать тепличные овощи и молочные продукты. На стоимость продукции будут влиять сезонность, хранение, логистика и цены на энергоносители.

Об этом сообщил руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопко, передает РБК-Украина.

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По словам эксперта, наиболее чувствительны к валютным колебаниям товары, которые Украина практически не производит или производит в недостаточных объемах.

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В то же время эксперт отметил, что говорить о одинаковой зависимости всех продуктов от доллара неправильно. Значительная часть продовольствия производится в Украине, поэтому на их цену сильнее влияют внутреннее предложение, спрос, урожайность и себестоимость производства.

Цены на продукты в Украине — последние новости

Наибольший скачок прогнозируют для томатов и огурцов. К концу осени тепличные овощи могут прибавить 50–60% через завершение сезона продукции из открытого грунта и переход к тепличным овощам и импорту.

Овощи борщового набора могут подорожать на 9–14%. Причиной станет переход к хранению урожая в хранилищах. На цену влияют затраты на охлаждение, сортировку и электроэнергию.

Молочная продукция может прибавить 4–8%. На рынок будет давить осеннее сокращение предложения сырья и высокие затраты на энергию.

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Свежее мясо, по прогнозу, подорожает на 5–7%. Наибольшее давление приходится на свинину и говядину. Колбасы и другие мясные изделия могут прибавить 2–5%.

Хлеб также станет дороже, но его рост будет более умеренным — в пределах 2–4%. На цену будут влиять затраты на логистику, оплату труда и энергоносители.

В то же время, для гречки в ближайшее время прогнозируют другую тенденцию. Из-за активной уборки урожая крупа может подешеветь в среднем на 15% — примерно до 55–65 грн за килограмм. Однако от зимы цены снова могут пойти вверх из-за сокращения посевных площадей.

Когда Украина может накрыть волна высоких цен и дефицита, успеет ли бизнес перестроить логистические маршруты — читайте в материале.

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