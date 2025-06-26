- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 7825
- Время на прочтение
- 2 мин
Продукты стремительно дорожают: инфляция в Украине установила новый рекорд
В ближайшие месяцы украинцы столкнутся с существенным удорожанием базовых товаров, особенно продуктов питания.
В Украине быстро дорожают продукты питания. За год цены прыгнули на 22%. А инфляция составила 16%.
Об этом говорит инфографика War Infographics.
По данным Госстата и Национального банка Украины, только в мае 2025 года уровень инфляции достиг 15,9% в годовом исчислении — самый высокий показатель с апреля 2023 года. Основным фактором роста цен стали продукты питания, которые за год подорожали на 22,1%.
Какие продукты побили рекорд по ценам
Больше всего в Украине выросли цены на овощи и фрукты. В частности, фрукты только за май подорожали на 17,6%, что связывается с холодной весной, уменьшением урожая и ростом затрат на логистику.
Национальный банк оставил учетную ставку на уровне 15,5%, в то же время прогнозируя, что майский всплеск инфляции станет пиком. До конца года инфляция должна снизиться до 8,7%, а уже в 2026-м стабилизироваться на уровне 5%.
По состоянию на конец 2024 года инфляция была значительно ниже — 6,5% г/г, однако в течение весны 2025 года она резко выросла.
Ранее аналитики зафиксировали стремительное изменение цен на популярный овощ.
В то же время в июле украинцы могут ощутить снижение цен на некоторые продукты, в частности томаты, огурцы, лук.