Продукты стремительно дорожают: инфляция в Украине установила новый рекорд

В Украине быстро дорожают продукты питания. За год цены прыгнули на 22%. А инфляция составила 16%.

Об этом говорит инфографика War Infographics.

По данным Госстата и Национального банка Украины, только в мае 2025 года уровень инфляции достиг 15,9% в годовом исчислении — самый высокий показатель с апреля 2023 года. Основным фактором роста цен стали продукты питания, которые за год подорожали на 22,1%.

Какие продукты побили рекорд по ценам

Больше всего в Украине выросли цены на овощи и фрукты. В частности, фрукты только за май подорожали на 17,6%, что связывается с холодной весной, уменьшением урожая и ростом затрат на логистику.

Национальный банк оставил учетную ставку на уровне 15,5%, в то же время прогнозируя, что майский всплеск инфляции станет пиком. До конца года инфляция должна снизиться до 8,7%, а уже в 2026-м стабилизироваться на уровне 5%.

По состоянию на конец 2024 года инфляция была значительно ниже — 6,5% г/г, однако в течение весны 2025 года она резко выросла.

Ранее аналитики зафиксировали стремительное изменение цен на популярный овощ.

В то же время в июле украинцы могут ощутить снижение цен на некоторые продукты, в частности томаты, огурцы, лук.

