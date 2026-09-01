Продукты в Украине могут подорожать из-за ударов РФ: к чему готовить кошельки

В Украине могут подорожать продукты / © Pixabay

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Из-за постоянных ударов РФ по украинской инфраструктуре бизнес вынужден на ходу перекраивать логистические цепи. Продовольствия в стране хватает, но новые условия снабжения могут поднять цены на продукты до 2,5%.

Об этом в эфире Суспільного заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

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В Украине могут подорожать продукты в результате российских атак

Массированные обстрелы нанесли сокрушительный удар по логистике. По оценкам Минагрополитики, в отдельных регионах разрушены до 90% складских мощностей. По подсчетам Forbes Украина, враг испепелил уже около 400 тысяч квадратных метров складов.

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Из-за российских ударов горят запасы продуктов и других товаров, а на полках некоторых супермаркетов временно сокращается ассортимент. Впрочем, украинские предприниматели успокаивают: ни о каком дефиците речь не идет.

Чтобы уберечь продукты от уничтожения, аграрный сектор смещает акценты и децентрализует поставки.

«Один из ключевых элементов новой модели снабжения продовольствием — размещение небольшими партиями. Второе — прямая доставка непосредственно от производителя к месту реализации. Для нас важно децентрализовать этот подход, сделать невозможным масштабное одновременное разрушение больших объемов продукции. Вместе с тем это позволяет обеспечить украинцев необходимой продукцией вовремя и соответствующего качества, чтобы не было перебоев со снабжением», — говорит Высоцкий.

В результате такой перестройки торговые сети оптимизируют работу, поэтому магазины могут держать меньший выбор отдельных товаров сразу. Но более дорогое топливо, более сложные маршруты и изменение стоимости складских услуг закладываются в конечный ценник.

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«Переход к более децентрализованной модели снабжения нуждается в дополнительных транспортных расходах, что может повлиять на цену товара. Также может измениться стоимость складских услуг. В то же время, по оценке Минагрополитики, это не должно привести к существенному удорожанию продуктов — максимум до 2,5%», — пояснил Высоцкий.

Россия уничтожает продовольственные склады

Напомним, Россия целенаправленно уничтожает продовольственные склады и объекты логистики в Украине, из-за чего потери мощностей на отдельных объектах составляют 90%.

Несмотря на это, по словам Министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, угрозы системного дефицита базовых продуктов нет. Ритейл и поставщики адаптируются к условиям войны, перестраивают маршруты и форматы хранения, хотя в отдельных магазинах может временно меняться ассортимент.

Относительно компенсации ущерба от уничтоженной продукции и дополнительных расходов на новую логистику, министр отметил, что они должны распределяться паритетно между производителями, дистрибьюторами и торговыми сетями.

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