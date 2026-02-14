Продукты за "зимнюю тысячу": где можно приобрести товары – список магазинов

Деньги. / © Национальный банк Украины

Украинцы до 30 июня могут тратить полученную «зимнюю тысячу». С середины декабря потратить это пособие можно на продукты питания.

В каких магазинах можно потратить «зимнюю тысячу», читайте в материале ТСН.ua.

«Продукты питания» есть среди доступных категорий. Впрочем, не всю продукцию можно купить за эти деньги. Важно, чтобы они были украинским производством. Система не произведет оплату, если товар импортный. Запрещено покупать подакцизные товары — алкоголь или табачные изделия.

Немаловажным нюансом является еще и то, что не во всех торговых точках можно рассчитаться «зимней тысячей». Оплата производится через специальные MCC-коды. Украинское правительство утвердило список магазинов и супермаркетов.

MCC-коды:

5411 — супермаркеты и бакалейные магазины;

5499 — рынки, магазины со спецассортиментом, продажа полуфабрикатов, фирменных блюд, продажа с помощью торговых автоматов.

Отметим, на сайте «Зимней поддержки» отмечают, что перечень магазинов, где можно тратить деньги с карты «Национальный кэшбек», постоянно обновляется. Пока это:

