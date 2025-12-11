Продукты за "зимнюю тысячу": какие товары и где можно приобрести, а на что потратить деньги не удастся

Тысяча гривен.

В Украине продолжается выплата пособия по программе "Зимняя поддержка". Хотя, по данным правительства, большинство украинцев тратят "зимнюю тысячу" на оплату коммунальных услуг и донаты, эти средства можно потратить и на продукты. Однако определенные ограничения есть.

Как и где можно купить продукты на "зимнюю тысячу", читайте в материале ТСН.ua.

"Зимнюю тысячу" можно получить на виртуальную карту, а вот снять деньги наличными не удастся. Подать заявку можно еще до 24 декабря, а потратить — до конца июня 2026-го.

Если помощь оформлена в приложении "Дія" — средства поступят на карту "Национальный кэшбек"; если через "Укрпочту" — деньги зачисляют на специальный счет в "Укрпочте".

Можно ли купить продукты за "зимнюю тысячу"

Среди основных категорий, на что можно потратить помощь, есть продукты питания. Опция доступна с 11 декабря, отметили в Минсоцполитике.

Важный нюанс — продукты должны быть украинского производства. Система не произведет оплату, если товар завезен из-за границы. Запрещено покупать подакцизные товары — алкоголь или табачные изделия.

Где можно потратить "зимнюю тысячу"

Впрочем, совершить покупку можно не везде. Оплата производится через специальные коды (MCC-коды), которые определяют тип торговой точки. Система пропускает только те операции, которые соответствуют перечню MCC-кодов, утвержденных постановлением Кабмина №1443. Узнать, есть ли тот или иной магазин, или супермаркет в перечне, можно в Справочнике MCC-кодов Украины.

Оплата состоится в магазинах со следующими MCC-кодами:

5411 — супермаркеты и бакалейные магазины;

5499 — рынки, магазины со спецассортиментом, продажа полуфабрикатов, фирменных блюд, продажа с помощью торговых автоматов.

По данным Минсоцполитики, первыми воспользоваться опцией могут покупатели торговых сетей Fozzy Group (Сильпо, Фора, THRASH! ТРАШ!, Fozzy) и "Близенько". Сейчас это более 1160 магазинов по всей Украине.

В ведомстве подчеркивают, что этот список будет расширяться. Пока нельзя приобрести продукты даже в разрешенных магазинах через онлайн-заказ.

Можно ли купить продукты на почте

Во всех отделениях "Укрпочты" разрешено покупать украинские товары. В частности, пищевые продукты — крупы, консервы и т.д. Можно производить несколько оплат за один визит.

В "Укрпочте" говорят , что в их отделениях многие граждане сталкиваются с отклонением платежей, потому что пытаются оплатить продукцию, которая не соответствует разрешенным государством категориям. Поэтому подчеркивают, что наложенный платеж — это отдельная история.

Отмечается, что оформить наложенный платеж нельзя на посылку с товарами, произведенными за границей. Даже если это будут продукты питания. Поэтому, в шутку отмечают в компании, за украинское сало оплатить можно, а за испанский хамон — нет.

Напомним, в Украине не все товары можно купить за "зимнюю тысячу". Кроме того, что деньги разрешено направлять только на товары и услуги украинского производства, торговые точки должны соответствовать разрешенным категориям.