Проект бюджета-2026: кому повысят зарплаты и пенсии, а кто заплатит больше налогов

Деньги (фото иллюстративное)

В Украине продолжается работа над принятием государственного бюджета на 2026 год. В октябре депутаты уже одобрили в первом чтении законопроект, который сосредоточен на усилении оборонного сектора.

В то же время в следующем году предусмотрено увеличение минимальной пенсии и зарплат для учителей и медицинских работников

Кому еще ждать повышения выплат, а кому придется платить больше — читайте в материале ТСН.ua

Кому ждать повышения заработной платы в 2026 году

Проект бюджета Украины на 2026 год предусматривает повышение минимальной заработной платы.

Следовательно, согласно документу, предполагается, что с 1 января 2026 года минимальная зарплата в Украине составит:

8 647 гривен в месячном размере (сейчас размер минималки в Украине составляет 8000 гривен);

52 гривен в час — при почасовой работе.

Правительство также планирует — повышение минимальной зарплаты Украины также в 2027 и 2028 годах. В итоге минимальная оплата труда должна составлять не менее 10 тысяч гривен.

Деньги / © УНИАН

Согласно проекту государственного бюджета на 2026 год, с 1 января предлагается увеличить прожиточный минимум, в том числе для граждан, утративших трудоспособность (минимальная пенсия).

Ожидается, что с 1 января 2026 года размер прожиточного минимума будет составлять:

общий показатель — 3 209 гривен;

для трудоспособных лиц — 3 328 гривен;

для лиц, утративших трудоспособность, — 2 595 гривен;

для детей в возрасте до 6 лет — 2 817 гривен;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 3 512 гривен;

для трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи, должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, других работников государственных органов, а также работников налоговых и таможенных органов, — на уровне, установленном для соответствующего государственного органа по состоянию на 31 декабря 2025 года (то есть 1 600 гривен);

для лиц, утративших трудоспособность, который применяется для определения размера доплаты за проживание на территориях радиоактивного загрязнения по решениям суда, — 1 600 гривень).

Пенсии в 2026 году — какими будут выплаты

В 2026 году в Украине ожидается рост пенсионных выплат, что произойдет из-за планового повышения прожиточного минимума и минимальной заработной платы. Адвокат Иван Хомич в интервью «УНИАН» рассказал, что наибольший прирост получат те, чьи выплаты привязаны к минимальной зарплате, а также пенсионеры с полным трудовым стажем.

В частности, прожиточный минимум вырастет с 2 361 до 2 595 гривен. Соответственно, минимальная пенсия достигнет этой же суммы.

Максимальная пенсия, которая составляет десять прожиточных минимумов, также увеличится с 23 610 до 25 950 гривен. Повышение коснется и тех, чьи выплаты зависят от размера минимальной зарплаты. Она увеличится с 8 000 до 8 647 гривен.

По словам адвоката, рост минимальной зарплаты приведет к повышению пенсии у лиц, которым уже исполнилось 65 лет и которые имеют полный трудовой стаж (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин). Кроме того, возрастет доплата за сверхурочный стаж: за каждый дополнительный год будет поступать 25,95 вместо 23,61 гривен.

Минимальные пенсии для лиц с инвалидностью также автоматически вырастут до 2 595 гривен. Хотя особых изменений в формуле расчета не предусмотрено — размер помощи, как и раньше, будет зависеть от группы (100% для 1 группы, 80% для 2 группы и 60% для 3 группы от пенсии по возрасту) — именно увеличение прожиточного минимума поднимет минимальные выплаты для этой категории.

В то же время в 2026 году на возрастные доплаты могут рассчитывать пенсионеры, которым исполнится 75, 80 и 85 лет.

Увеличатся ли зарплаты учителей в следующем году

На повышение заработной платы педагогических работников в государственном бюджете на 2026 год предусмотрено более 53 миллиардов гривен.

С 1 января заработная плата педагогов должна вырасти на 30%, а с 1 сентября еще на 20%.

В то же время, согласно проекту госбюджета Украины на 2026 год, в котором говорится об увеличении размера «минималки», минимальная заработная плата учителя до уплаты обязательных платежей составит 25 941 гривен.

Учительница на занятии с ученицей / © Фото из открытых источников

Член комитета по вопросам образования, науки и инноваций и народный депутат Роман Грищук рассказал, чтобы реализовать идею введенияединого оклада в размере трех минимальных зарплат для учителей нужно:

добавить к 53 млрд еще +14 млрд гривен на заработные платы учителей;

изменить нагрузку на ставку;

сгруппировать надбавки.

«После этих изменений каждая категория учителей будет получать больше за час работы, чем сейчас, и больше, чем при сохранении действующей системы», — заверил нардеп.

Роман Грищук добавил, что от единого должностного оклада для всех учителей (25 941 гривен) будут начисляться надбавки:

за стаж;

за сертификацию;

за тип заведения образования;

коэффициенты за административные должности;

мотивационная надбавка до 20% (за классное руководство, проверку тетрадей, звание, подготовку олимпиадников).

местная надбавка, которую громада устанавливает самостоятельно и которая не меняется.

«Кроме увеличения суммы в бюджет первого чтения, нужно перейти с нагрузки 18 часов на ставку до 22. Большинство учителей и так работают 20-30 часов, а молодые — даже более 30. И даже если кто-то имеет 18 часов и останется с ними, оплата в новой системе будет существенно выше», — добавил Роман Грищук.

Сколько денег выделят в 2026 году на медицинскую сферу

В проекте госбюджета на 2026 год на отрасль здравоохранения в целом предусмотрено 258 миллиардов гривен.

Главные приоритеты финансирования — это повышение зарплат и профилактика. В частности, запланировано поднять зарплату врачей первичной и экстренной помощи до 35 тысяч гривен, на что выделено 41 миллиардов гривен.

Фото иллюстративное / © unsplash.com

Отдельно 10 миллиардов гривен направят на бесплатные профилактические осмотры (скрининги) для людей в возрасте от 40 лет, с фокусом на диагностике сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и психического здоровья.

Наибольшая часть средств — 191,6 миллиардов гривен — пойдет на программу медицинских гарантий. Из этой суммы значительные ресурсы (141,9 миллиардов гривен) зарезервированы на лечение и реабилитацию военных, а также на сложные медицинские направления, такие как онкология и кардиохирургия.

Кроме того, 15,1 миллиардов гривен выделяется на централизованную закупку необходимых препаратов и эндопротезов. Еще 18,6 миллиардов гривен инвестируют в развитие инфраструктуры, в частности в перинатальные и реабилитационные центры.

Что стоит о главных изменениях в 2026 году для ФЛП

Согласно проекту государственного бюджета на 2026 год, для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) предусмотрено несколько важных изменений, которые в первую очередь связаны с ростом минимальной заработной платы и прожиточного минимума, пишет портал «Бухгалтер 911».

Единый налог (ЕН) и ЕСВ:

для 1-й и 2-й групп ФЛП вырастут максимальные ставки Единого налога, поскольку они привязаны к прожиточному минимуму и минимальной зарплате. Для 1-й группы максимальный ЕН составит ориентировочно 332,8 гривен в месяц, а для 2-й группы — около 1729,40 гривен в месяц. (Фактическая ставка зависит от решения местных властей);

для 3-й группы ФЛП ставки Единого налога остаются неизменными: 5% от дохода (для неплательщиков НДС) или 3% от дохода (для плательщиков НДС);

минимальный ЕСВ (Единый социальный взнос) для всех групп ФЛП возрастет и составит 1902,34 гривен за месяц. Это обязательный платеж, даже если дохода нет. Максимальная сумма ЕСВ, которую придется уплатить, составит 38 048 тысяч гривен.

Годовые лимиты доходов, после превышения которых нужно переходить на другую группу, также возрастут:

1-я группа: до 1 миллиона 444 тысяч гривен.

2-я группа: до 7 миллионов 211 тысяч гривен.

3-я группа: до 10 миллионов 091 тысячи гривен. Важно помнить, что эти новые лимиты начнут действовать лишь с 2026 года.

Если в 2026 году военное положение не будет отменено, военный сбор сохранится. Для 1-й, 2-й и 4-й групп он составит около 864,7 гривен в месяц. Для 3-й группы ставка остается 1% от дохода.

Для ФЛП на общей системе будут действовать те же принципы: налоги (НДФЛ 18% и военный сбор 5%) уплачиваются с чистого дохода, подтвержденного документами. Минимальный ЕСВ составит 1902,34 гривен, а если доход нулевой, то и ЕСВ равен нулю.

Сколько денег пойдет на «оборонку» в 2026 году

Бюджет 2026 года остается таким же оборононаправленным как и в предыдущие годы. Поэтому на безопасность и оборону государства в проекте бюджета-2026 предусмотрено 2,8 триллионов гривен. Из них более 1,9 триллионов гривен пойдет на обеспечение военных, включая 1,7 триллионов гривен на зарплаты.

Среди ключевых новаций — создание резервного фонда на 200 миллиардов гривен для оперативного покрытия дополнительных потребностей обороны в течение года, об этом рассказала Председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, Елена Шуляк в эфире Новини.LIVE

Украинский военный / © Associated Press

Она также отметила, что для обеспечения возможности финансирования этих расходов необходимы дополнительные поступления в доходную часть бюджета. Именно поэтому, в госбюджете-2026 заложено 60 миллиардов гривен, которые планируют получить от реформирования таможни.

Кроме того, Шуляк отметила, что между первым и вторым чтениями проекта государственного бюджета на 2026 год его доходную часть удалось увеличить на 30 миллиардов гривен.

По ее словам, это стало возможным благодаря повышению ставки налогообложения прибыли банков с 25% до 50%. Несмотря на то, что это решение вызвало недовольство в банковском секторе, оно позволило мобилизовать значительные дополнительные средства на приоритетные государственные расходы.

Когда примут бюджет Украины на 2026 год

Государственный бюджет Украины на 2026 год приняли в первом чтении 22 октября.

Как сообщала премьер-министр Украины Юлия Свириденко 5 ноября, Кабмин завершил подготовку проекта ко второму чтению и подал его в Верховную Раду.

В то же время 17 ноября председатель бюджетного комитета, Роксолана Пидласа, анонсировала рассмотрение во втором чтении на 2 декабря. Однако, как сообщает издание РБК-Украина, этого не произошло, ведь возникли определенные «разногласия» среди депутатов.

Заседание верховной рады Украины / © УНІАН

В то же время издание «Левый берег» сообщало, что для принятия госбюджета-2026 не хватило голосов.

Как рассказал один из депутатов по результатам заседания фракции «Слуга народа» с премьером Юлией Свириденко и министром финансов Сергеем Марченко, правительство не учло правки нардепов к проекту бюджета на следующий год. В частности, относительно повышения зарплат учителям.

Собеседники издания прогнозируют блокирование парламентской трибуны, но ожидают, что бюджет все же будет принят, вероятно, до 25 декабря, поскольку его утверждение является критическим условием для продолжения сотрудничества с МВФ и получения международной финансовой помощи.

Ранее ТСН.ua писал о том, что стоит знать украинцам о бюджетных планах правительства на 2026 год.

