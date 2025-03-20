Проект достройки Хмельницкой АЭС является инвестиционно привлекательным и может стать успешным национальным проектом – заключение ВСК

Проект достройки третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС инвестиционно привлекателен и имеет перспективы стать стратегическим национальным проектом.

Об этомзаявил глава Временной следственной комиссии Верховной Рады (ВСК) Алексей Кучеренко по итогам заседания рабочей группы комиссии по деятельности НАЭК «Энергоатом».

Проект достройки Х3/Х4 выглядит достаточно привлекательным и при определенных условиях имеет все шансы стать национальным проектом. Вариант достройки на базе болгарских реакторов в основном не дает оснований для истерических негативных оценок и других «убийственных» аргументов против его реализации. В ходе обсуждения не было озвучено НИКАКОГО кардинального и принципиального отрицания», — сообщил глава ВСК.

Поднятие «градуса» общественной дискуссии вокруг проекта достройки вызвано в основном политическими факторами, отметил он.

При этом в заседании рабочей группы ВСК участвовали откровенные противники развития атомной энергетики.

Отдельно было отмечено положительное влияние достройки ХАЭС-3/4 на экономику Украины и ряд отечественных предприятий.

Как известно, энергоблоки №3 и №4 ХАЭС уже готовы на 80 и 25% соответственно.