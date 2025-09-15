Проект госбюджета-2026: повысят ли пенсии в следующем году

Госбюджет / © ТСН

Реклама

Кабинет министров Украины принял проект Государственного бюджетана 2026 год, в котором направлениями финансирования определены индексация пенсий, поддержка социальных программ и демографических инициатив, помощь ветеранам, развитие бизнеса и агропромышленного сектора, культурные проекты и публичные инвестиции для модернизации страны.

Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.

В частности, расходы на пенсионное обеспечение в следующем году составят 1 трлн 27 млрд грн, что на 123,4 млрд грн больше, чем в 2025 году. В бюджет заложено проведение индексации пенсий, что должно обеспечить сохранение покупательной способности пенсионеров.

Реклама

В социальной сфере предусмотрено 467,1 млрд грн, что на 45,3 млрд грн больше, чем в текущем году. Финансирование будет направлено на помощь внутренне перемещенным лицам, поддержку людей с инвалидностью, протезирование, программы еЯсла и Пакет школьника. Впервые предусмотрено отдельное направление — 24,5 млрд грн на поддержку демографического развития, в частности дородовую помощь, единовременные выплаты при рождении ребенка и помощь по уходу за ребенком до одного года.

На ветеранскую политику и социальную интеграцию участников боевых действий выделено 17,9 млрд грн, что на 6,1 млрд грн больше, чем в 2025 году. Среди мероприятий: компенсации на жилье для ветеранов с инвалидностью I и II групп, финансирование ветеранских пространств, специалисты по сопровождению ветеранов, а также 0,8 млрд грн на стоматологическую помощь для этой категории.

Регионам страны предусмотрено 871,9 млрд грн доходов общин, что на 162,3 млрд грн больше по сравнению с 2025 годом. Межбюджетные трансферты местным бюджетам из общего фонда госбюджета в 2026 году составят 289,3 млрд грн.

Поддержка бизнеса оценивается в 41,5 млрд грн. Финансирование предусматривает доступные кредиты «5-7-9%», обеспечение украинцев жильем через программу «еОселя», создание индустриальных парков и предоставление грантов для украинских производителей. Также продолжается программа Brave1 для поддержки разработчиков оборонных технологий.

Реклама

Агропромышленный комплекс получит 13,1 млрд грн, что на 3,5 млрд грн больше чем в 2025 году. Среди мероприятий — гранты и компенсации процентов по кредитам сельхозпроизводителям, а также 200 млн грн на дотации аграриям для компенсации до половины расходов на строительство и реконструкцию систем орошения.

На культуру запланировано 15,8 млрд грн (+4,7 млрд грн), включая поддержку создания контента для утверждения национальной идентичности и укрепления национального единства. Принцип программы: «украинское для украинцев и об Украине для мира».

Публичные инвестиции в восстановление и модернизацию страны составят 45,9 млрд грн, что на 12,4 млрд грн больше, чем в 2025 году, направляясь на обновление инфраструктуры и развитие стратегически важных секторов.

Напомним, ранее мы писали о том, еще министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что в условиях войны и непредсказуемого развития событий очень сложно прогнозировать как потребности госбюджета, так и источники его финансирования.