Победители расширили свой бизнес за год работы после победы в проекте.

В 2020 году Эпицентр запустил мощный проект в поддержку малого и среднего бизнеса "Миллионы добрых дел" — украинские предприниматели подавали свои бизнес-планы для получения гранта от сети строительных гипермаркетов. Его призовой фонд составил более десяти миллионов гривен. За этот период победители совершили большой прогресс вперед.

В частности, Олег Богак, учитель и священник, из поселка Старые Кривотулы Ивано-Франковской области подавал свою заявку на расширение пасеки и увеличения объемов производства меда. Он получил 400 тысяч гривен на реализацию своей идеи. Олег приобрел на эти деньги большую платформу для перевозки 37 пчелосемей и десятки новых ульев. Таким образом, пасека увеличилось в два раза. Также семья Богак купила станок по обработке древесины, систему упаковки ульев, удобную медогонку. На этом мужчина не собирается останавливаться и уже думает над дальнейшим развитием — приобретение Апи-домика. Теперь Олег с семьей имеет любимое дело, которое приносит настоящее удовольствие.

Другой участник проекта — врач-реабилитолог Ярослав Гирилив из города Винники, недалеко от Львова, рассказал, что на полученные полмиллиона гривен в свой салон приобрел дорогостоящее оборудование для ударно волновой терапии, лазерной эпиляции, аппаратуры для физкабинета, а также оборудовал солевую комнату. "Эпицентр дал возможность нам опередить наши планы на год вперед. Я знал, что выиграю. Чувствовал. И действительно — таки получили грант в полмиллиона гривен. И вот уже празднуем год сынишке и полным ходом работаем в своем салоне. На реализацию моей мечты средства мне дал Эпицентр", — отметил предприниматель.

Ольга Дьякова и Виктория Мошкина из Черновцов вместе со своей командой три года подряд занимаются изготовлением авторской мебели. В прошлом году они стремились "независимости". За год сотрудники компании "МеблиFM" рассказали, что за приобретенные через грант средства реализовали запланированное и наслаждаются "автономностью". "Когда средства от "Эпицентра" упали на счет — это был праздник. Новое приобретенное оборудование — станок, верстат, кромкосклеювальщик и ручное оборудование — очень облегчило жизнь", — отметила одна из основательниц черновицкой фирмы. В итоге был сокращен срок изготовления продукции, выросло ее качество и объем.

"В прошлом году во время вынужденного карантина малый и средний бизнес оказался в тяжелом положении. Тысячи людей потеряли рабочие места. Именно поэтому "Эпицентр" решил реализовать проект, который вдохновил выйти из кризиса или начать собственное дело. Прошел год и мы видим результаты нашего проекта. Мы убеждены, что нам удалось достичь поставленных целей. Двадцать один предприниматель, получив грант, смог начать или развить дело своей жизни. И мы очень рады вместе с нашими победителями", — сказала Ирина Шинкаренко, директор по рекламе и маркетингу "Эпицентра".

Как первые победители проекта воплощают свои бизнес-планы в жизнь — смотрите в программе:

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