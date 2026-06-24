Проезд для пенсионеров бесплатный не везде: чем в июле не поедешь без денег

Пенсионеры в общественном транспорте / © ТСН

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В Украине пенсионеры имеют право на бесплатный проезд, однако льгота распространяется не на все виды транспорта. Узнайте, где пенсионное удостоверение не избавит от оплаты билета в июле 2026 года.

Об этом говорится в постановлении правительства №354 «О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования».

Бесплатный проезд для пенсионеров в июле — перечень транспорта

Согласно постановлению Кабмина, пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте при наличии пенсионного удостоверения. Льгота распространяется на следующие виды транспорта:

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трамваи;

троллейбусы;

городские автобусы;

загородные электрички.

В большинстве случаев для подтверждения права на льготу достаточно предъявить удостоверение водителю или контролеру. В некоторых городах уже работают электронные системы учета поездок, поэтому дополнительно может потребоваться транспортная карточка или электронный билет.

Бесплатный проезд в то же время сохраняется, но каждая поездка фиксируется в системе. В разных городах для этого используют муниципальные транспортные карты, а иногда действуют ограничения на количество бесплатных поездок в течение месяца.

Кроме того, подтвердить право на льготу можно с помощью электронного удостоверения в приложении «Дия». Если документов, удостоверяющих пенсионный статус, с собой нет, за проезд придется платить. В противном случае контролеры имеют право выписать штраф.

За какой транспорт пенсионерам придется платить в июле?

Впрочем, не все виды транспорта подразумевают льготный проезд для пенсионеров. В июле 2026 года бесплатный проезд не распространяется на:

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междугородные автобусы;

поезда дальнего сообщения;

метро (если у пассажира нет специальной льготной карты).

В таких случаях билеты нужно покупать на общих условиях, за исключением отдельных категорий льготников. Отдельно следует обратить внимание на маршрутки.

Поскольку большинство маршрутных такси находятся в частной собственности, правила перевозки и предоставление льгот определяют органы местных властей. Поэтому в одном городе пенсионеры могут пользоваться бесплатным проездом, а в другом — нет, или с определенными ограничениями.

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №5651-2, который должен заменить льготный проезд по бумажным удостоверениям на монетизацию. Льготники будут получать целевые выплаты на банковские карты и оплачивать поездки через валидаторы. Финансирование ветеранов обеспечит государство, а пенсионеров — местные бюджеты, поэтому размер помощи будет зависеть от возможности конкретной громады. Такая система должна ликвидировать конфликты с водителями, сделать учет пассажиров прозрачным и заменить устаревшую модель цифровой.

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