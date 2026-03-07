Проезд в маршрутках Украины: где платят больше всего и как сэкономить

Маршрутка

Реклама

На март самая высокая стоимость проезда в маршрутных такси среди областных центров Украины зафиксирована во Львове и Харькове, где тариф составляет 25 грн. При этом цена поездки в украинских городах не всегда напрямую зависит от их площади или населения.

Об этом пишет Новости.LIVE.

Лидеры по стоимости и особенностям оплаты

Во Львове действует система дифференцированной оплаты, которая позволяет пассажирам снизить расходы. При расчете картой LeoCard или через приложение поездка стоит 17 грн, а банковской картой — 20 грн. В то же время, местные перевозчики уже обратились к городским властям с требованием повысить тариф до 35 гривен, однако такое решение не приняли.

Реклама

В Харькове ситуация с общественным транспортом уникальна: несмотря на высокий номинальный тариф в маршрутках, с 2022 проезд в метро, трамваях, троллейбусах и автобусах остается бесплатным благодаря дотациям из местного бюджета.

Третье место в рейтинге занимает Ужгород с тарифом 23 грн (18 грн при оплате картой). В Днепре, Житомире, Одессе и Черкассах стоимость проезда составляет в среднем 20 грн.

Города с самыми низкими тарифами

Наиболее экономными для пассажиров маршруток оказались Киев и девять областных центров, где цена поездки составляет 15 грн. В этот список входят:

Винница, Ивано-Франковск, Кропивницкий;

Николаев, Полтава, Сумы, Тернополь;

Черновцы и Черновцы.

В Запорожье, Луцке, Ровно и Хмельницком средняя стоимость проезда составляет 18 грн. Данные о стоимости проезда в Херсоне пока отсутствуют из-за нестабильной работы транспорта в результате сложной ситуации безопасности. В сравнение также не включали временно оккупированные Донецк и Луганск, поскольку административные функции этих областных центров перенесены в другие города.

Реклама

Напомним, на украинских АЗС стоимость дизельного топлива и бензина немного прекратила рост после стремительного и значительного подорожания.