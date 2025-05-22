Профессиональное развитие в международной компании: работа мечты в LEROY MERLIN

Фото: прессслужба ЛЕРУА МЕРЛЕН

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«Мы — о людях. И клиенты, и работники — это сердце нашей компании. Мы создаем условия, где каждый может раскрыть свой потенциал», — отмечает Анастасия Матиюк, HR-директор сети строительных гипермаркетов.

Кодекс этики: равенство для всех

В компании гордятся, что во всех странах, где представлен LEROY MERLIN, руководствуются единым для всех Кодексом этики. Он гарантирует равенство, уважение и достойное отношение. Это не просто документ — это норма повседневного взаимодействия. Все сотрудники проходят обучение по этике, и каждый из них независимо от пола, возраста, национальности или физических возможностей имеет равные условия и перспективы работы в международной команде.

В подтверждение более 30 сотрудников имеют инвалидность и работают у LEROY MERLIN на разных должностях. Для них создается инклюзивная среда, а задачи и обязанности подбираются с учетом медицинских карт.

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Карьерный рост в компании — по индивидуальному плану развития

LEROY MERLIN системно инвестирует во внутреннее развитие своих сотрудников. Приходящий работать на рядовые должности, например, продавцом-консультантом, за 2-3 года может вырасти до руководителя сектора или координатора. Карьера до топ-позиций может занять до 10 лет, объясняет HR-директор Анастасия Матиюк. В компании гордятся, что в центральном офисе до 75% руководящего состава выросли внутри коллектива.

«У нас есть коллеги, которые начинали продавцами или логистами, а сегодня руководят направлениями или входят в топ-менеджмент», — добавляет HR-директор.

У каждого сотрудника у компании есть свой план развития, который формируется с руководителем подразделения и HR-специалистом. Он включает цели, навыки, тренинги, ожидаемые результаты.

Что это дает:

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• ежегодная оценка достижений и амбиций;

• тренинги для новичков, специалистов, лидеров;

• возможность проходить практику в других ролях;

• постепенная подготовка к новой должности.

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Фото: прессслужба ЛЕРУА МЕРЛЕН

Хочешь расти – учись!

Учеба в ЛЕРУА МЕРЛЕН Украина — это не разовый курс, а постоянный процесс, сопровождающий работника с первого рабочего дня. Каждый сотрудник ежегодно проходит не менее 15 часов обязательных занятий. Это лишь минимум для опытных сотрудников, но обычно все учатся дольше в зависимости от роли и потребностей.

Новички проходят адаптацию и работают с наставниками, а для всех без исключения есть тренинги по корпоративным ценностям, культуре компании и знаниям о продуктах. Продавцы учат, как эффективно работать с клиентами, руководители проходят программы по развитию лидерских навыков.

Отдельная часть культуры — это обмен опытом. В компании поддерживают инициативы, где сотрудники тренируют друг друга, делятся практическими знаниями и помогают коллегам развиваться.

Благотворительность LEROY MERLIN: каждый вносит свой вклад

Компания Леруа Мерлен пришла в Украину, чтобы создать хорошие условия для жизни людей. После начала полномасштабной войны в стране был создан благотворительный фонд Solidarity, помогающий восстанавливать разрушенные боевыми действиями объекты. Сотрудники компании также принимают участие в восстановлении социальной инфраструктуры — собственноручно в своё нерабочее время помогали декорировать помещения больницы и детского сада в Буче и Ирпене после того, как фонд Solidarity предоставил все необходимое для их восстановления.

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Глава благотворительного фонда Solidarity Матье-Мари Арден отметил: «Одна из главных ценностей нашей компании – это умение делиться. Наши работники помогают не потому, что должны, а потому, что искренне хотят. Кто-то делится умениями, кто-то — знаниями, а кто-то — собственным временем. Мы организовываем волонтерские акции: красим стены, убираем помещение после ремонта, декорируем пространство. Каждый раз как минимум 20 наших коллег присоединяются добровольно. И я всегда стараюсь быть среди них».

Фото: прессслужба ЛЕРУА МЕРЛЕН

Европейский стиль управления

ЛЕРУА МЕРЛЕН Украина — составная часть крупной международной компании, и ее управленческая модель отвечает современным европейским стандартам:

• прозрачность в принятии решений;

• регулярные встречи сотрудников с руководителями;

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• культура обратной связи;

• реальные возможности влиять на процессы внутри команды.

Компания работает полностью официально, с соблюдением законодательства, включающего официальную зарплату, оплату отпусков и больничных и медицинское страхование.

Кроме того, для работников предусмотрены ежемесячные премии за прогресс до 25% от зарплаты в зависимости от роста товарооборота.

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Сотрудники компании ценят свои рабочие места. Об этом красноречиво свидетельствует то, что каждый третий работает в компании 17 лет, по открытию торговой сети в Украине. LEROY MERLIN — это команда, которая нацелена на успех.