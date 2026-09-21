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Профицит газа позволяет обсуждать контролируемый экспорт в ЕС— Прокоп.
Сильные запасы газа и снижение внутреннего потребления позволяют Украине обсуждать частично контролируемый экспорт ресурса в ЕС. Такой механизм мог бы дать газодобывающим компаниям дополнительные средства на ремонт после российских атак.
Об этом заявил директор энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокоп.
По его словам, газ является одной из сильнейших составляющих подготовки Украины к зиме. Еще в конце августа запасы в подземных хранилищах достигли целевых 14,6 млрд кубометров. Дополнительно на газовый баланс повлияло падение внутреннего спроса со стороны индустрии и электрогенерации.
«При базовом сценарии и сохранении умеренного температурного режима аккумулированных запасов отечественного газа вполне хватит для стабильного прохождения зимы», — отметил Прокоп.
На этом фоне, по его словам, на рынке уже обсуждается возможность частично открыть продажу украинского газа в ЕС. Европейские цены сейчас существенно выше украинских, а дополнительная выручка особенно нужна компаниям, чьи объекты регулярно испытывают российские удары.
"В условиях систематических российских обстрелов отечественные нефтегазовые компании остро нуждаются в дополнительном финансировании для проведения ремонтных и восстановительных работ на инфраструктурных объектах", - подчеркнул эксперт.
При этом сохраняется государственный контроль. Государство должно определять безопасный объем ресурса, который можно продать за границу и постоянно следить за внутренним балансом.
"Правительство должно четко рассчитать безопасные объемы ресурса, которые можно реализовать за рубежом, и сохранить за собой инструмент оперативного пересмотра этих показателей, вплоть до полной остановки экспорта в случае возникновения угроз внутреннего дефицита", - отметил Прокоп.
Ранее аналитики издания ExPro сообщали, что по состоянию на середину августа запрет экспорта оставляет украинский газ в 2,5 раза дешевле европейского.