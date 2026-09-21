Профицит газа позволяет обсуждать контролируемый экспорт в ЕС— Прокоп.

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Об этом заявил директор энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокоп.

По его словам, газ является одной из сильнейших составляющих подготовки Украины к зиме. Еще в конце августа запасы в подземных хранилищах достигли целевых 14,6 млрд кубометров. Дополнительно на газовый баланс повлияло падение внутреннего спроса со стороны индустрии и электрогенерации.

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«При базовом сценарии и сохранении умеренного температурного режима аккумулированных запасов отечественного газа вполне хватит для стабильного прохождения зимы», — отметил Прокоп.

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На этом фоне, по его словам, на рынке уже обсуждается возможность частично открыть продажу украинского газа в ЕС. Европейские цены сейчас существенно выше украинских, а дополнительная выручка особенно нужна компаниям, чьи объекты регулярно испытывают российские удары.

"В условиях систематических российских обстрелов отечественные нефтегазовые компании остро нуждаются в дополнительном финансировании для проведения ремонтных и восстановительных работ на инфраструктурных объектах", - подчеркнул эксперт.

При этом сохраняется государственный контроль. Государство должно определять безопасный объем ресурса, который можно продать за границу и постоянно следить за внутренним балансом.

"Правительство должно четко рассчитать безопасные объемы ресурса, которые можно реализовать за рубежом, и сохранить за собой инструмент оперативного пересмотра этих показателей, вплоть до полной остановки экспорта в случае возникновения угроз внутреннего дефицита", - отметил Прокоп.

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Ранее аналитики издания ExPro сообщали, что по состоянию на середину августа запрет экспорта оставляет украинский газ в 2,5 раза дешевле европейского.

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