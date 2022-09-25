Прогноз инфляции на 30%: в первую очередь вырастет цена на продукты

Национальный банк Украины прогнозирует инфляцию до конца года более чем на 30%. Это означает, что все, что мы привыкли покупать в магазинах, подорожает в среднем на треть, говорится в ТСН.

На продуктовых рынках об инфляции говорят все — и покупатели, и продавцы, потому что цены бьют по карману, видят все. Раньше на овощи-фрукты хватало и двухсот гривен, сегодня и полтысячи мало.

Самый сложный период позади, говорят в Министерстве экономики. «Июль и август – инфляция замедляется. Соответственно, эта хорошая новость и для предприятий и для потребителей. Поскольку цены стабилизируются и жизнь экономическая понемногу приходит в норму», — убеждает первый заместитель Министра экономики Украины Денис Кудин.

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Несколько факторов, включающих в себя продуктовая инфляция? Первый — обменный курс. «На импортные товары больше всего влияет курс доллара. Когда Национальный банк Украины сделал управляемое ослабление курса гривни по отношению к доллару, то там был даже ну такое исследование Национального банка, что на 25% от падения курса гривны к доллару, оно повлияет на инфляцию, где-то на уровне 2-3 процента. В среднем на год», – дополняет доктор экономических наук Василий Фурман.

Одновременно с курсом гривны к доллару выросла, например, и стоимость бананов. «Если они в прошлом году стоили в пределах 50 гривен за килограмм, то сегодня 70 и мы можем определить, что как раз непосредственно насколько обесценилась гривна – так и подорожали импортные продукты», – говорит глава ассоциации украинских банков Андрей Дубас.

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Продукты, которые выращивают в Украине, тоже дорожают, но не из-за скачков доллара. Украинская наценка включает стоимость топлива, которое используют для доставки, и стоимость минеральных удобрений. Мука, которая в прошлом году стоила 18 гривен, а сегодня продают по 25 за килограмм. Или сахар, который с 28 гривен вырос до 36. «И сахар, и мука — это производимые в Украине товары, у них есть составляющая подорожания и влияния, поскольку транспорт, расходы на логистику, подорожание топлива, повлияли на это, но не настолько, как непосредственно импортные товары», – добавляет Андрей Дубас.

Есть и частные случаи — всем известная соледарская "Артемсоль" из-за боевых действий исчезла с полок, а турецкая значительно дороже. Или подсолнечное масло, которое, в общем, дорожает уже несколько лет и это общемировая тенденция. Другая аномалия, наблюдаемая на рынках и в ритейле — это несезонные колебания цен. Некоторые овощи даже несмотря на начало осени продолжают дорожать, говорит Олег, который много лет продает перец и баклажаны из Одесской области. «Этот перец два года назад стоил 15-14 гривен. А на осенью подешевел до 10-12-ти. А сейчас поднимается и поднимается», – говорит продавец Вадим.

Кроме цен на горючее и курса доллара, на подорожание продуктовой корзины сильно повлияла паника, говорят экономисты. Пустые полки магазинов весной – это был сугубо человеческий фактор. Но в Минэкономики прогнозируют, для паники поводов уже не будет. «То есть мы с вами уже почувствовали это подорожание, соответственно, дальнейших значительных скачков цен мы не прогнозируем», — говорят в министерстве.

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