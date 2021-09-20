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Прогноз курса доллара и евро в неделю: какие факторы провоцируют изменения

Прогноз курса доллара и евро в неделю: какие факторы провоцируют изменения

УНИАН

Первые негативные "звонки" начинают проявляться уже сейчас и это нужно учитывать и бизнесу, и населению.

Пока с гривной все хорошо, курс достаточно стабилен, но есть много серьезных вызовов, способных быстро изменить ситуацию в худшую сторону для национальной валюты.

Более подробно о том, почему новая неделя на валютном рынке во многом определит тренд по курсу доллара на украинском межбанке как минимум до середины октября — рассказали в Минфине.

Факторы, которые будут влиять на курс в ближайшие дни:

  • Психологический. За последние несколько недель валюта уже не столь сильно проседает, как это было летом. Во многом благодаря стараниям самого НБУ.
  • Аукцион Минфина по размещению ОВГЗ 21 сентября и поведение нерезидентов на первичном и вторичном рынках.
  • Достраивание периода налоговых платежей клиентов и начало выплат основных сумм возмещений НДС экспортерам.
  • Интервенции НБУ, поведение спекулянтов, ликвидность банковской системы и миссия МВФ.

Глобальные изменения на рынке:

  • Благоприятная конъюнктура для нашего экспорта на мировых рынках сохраняется, но начинает работать фактор приближения отопительного сезона. Увеличиваются покупки валюты импортерами. На рынке энергоносителей для Украины плохие новостицены на нефть закрепились выше $70 за баррель и направляются к новой цели в $80 до середины октября. Цена на газ в Европе ставит новые антирекорды и превысила порог в $900. Ситуация с запасами угля для теплоэлектростанций также оставляет желать лучшего. Все это увеличит спрос на валюту на торгах и будет "давить" на курс.
  • Пока не сработал эффект сентябрьского повышения учетной ставки НБУ до 8,5% годовых.
  • Постепенно растет спрос на наличную валюту со стороны граждан. Кто-то покупает валюту для своих туристических поездок даже в период пандемии; кто-то опасается возможного сезонного роста курса и хочет даже на этом заработать; кто-то, хотя пока и держит средства на текущих гривневых счетах, но в любой момент через банковские мобильные приложения готов покупать валюту при любых возможных колебаниях котировок на межбанке. "Горячий" и практически неуправляемый спрос на валюту со стороны населения при любых негативных событиях всегда был ахиллесовой пятой нашего валютного рынка и банков в целом.
  • Приближение изменений политики ФРС США и ЕЦБ, потенциальное удорожание ресурсов на мировом рынке капитала на фоне восстановления экономики Китая. Если фактор пандемии не внесет новых негативных поправок в развитие мировой экономики, то это приведет к постепенному свертыванию политики "количественного смягчения" и к коррекции на мировых фондовых рынках. Стоимость американских казначейских обязательств возрастет, что снизит объемы свободной ликвидности у инвесторов, так как они начнут их активно скупать. Как следствие, повышение стоимости заимствований для развивающихся стран, в том числе и для Украины. Обновления экономики Китая приводит к росту спроса на энергоносители, что невыгодно для Украины. В этом случае нам придется больше платить за энергоносители на фоне значительного притока китайских товаров на наш рынок. Как следствие — рост отрицательного сальдо внешней торговли и дополнительное "вымывание" валюты из Украины.

Все вышеперечисленные факторы носят системный характер и будут негативно влиять на украинскую экономику и валютный рынок как минимум до конца этого года. 

Минфин прогнозирует на 20-24 сентября коридор:

  • по наличному доллару: в обменниках финкомпаний в пределах 26,55 — 26,90 гривен при спреде от 15 до 20 копеек и в банках 26,50 — 26,95 гривен при спреде в пределах до 25 копеек.
  • по наличному евро: в обменниках финкомпаний в пределах 31,15 — 31,75 гривен при спреде в пределах до 20 — 25 копеек и в банках 31,10 — 31,85 гривен при спреде до 30 копеек.

Напомним, в Украине продолжают расти цены на продукты: уже второй месяц в Украине инфляция в годовом измерении составляет более 10%, а рост стоимости продовольствия — более 12%. Хотя в августе индекс потребительских цен остался на уровне июля, это связано исключительно с сезонным удешевлением овощей и фруктов.

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