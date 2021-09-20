Прогноз курса доллара и евро в неделю: какие факторы провоцируют изменения

Первые негативные "звонки" начинают проявляться уже сейчас и это нужно учитывать и бизнесу, и населению.

Пока с гривной все хорошо, курс достаточно стабилен, но есть много серьезных вызовов, способных быстро изменить ситуацию в худшую сторону для национальной валюты.

Также читайте Курс доллара и евро на 20 сентября

Более подробно о том, почему новая неделя на валютном рынке во многом определит тренд по курсу доллара на украинском межбанке как минимум до середины октября — рассказали в Минфине.

Факторы, которые будут влиять на курс в ближайшие дни:

Психологический. За последние несколько недель валюта уже не столь сильно проседает, как это было летом. Во многом благодаря стараниям самого НБУ.

Аукцион Минфина по размещению ОВГЗ 21 сентября и поведение нерезидентов на первичном и вторичном рынках.

Достраивание периода налоговых платежей клиентов и начало выплат основных сумм возмещений НДС экспортерам.

Интервенции НБУ, поведение спекулянтов, ликвидность банковской системы и миссия МВФ.

Глобальные изменения на рынке:

Благоприятная конъюнктура для нашего экспорта на мировых рынках сохраняется, но начинает работать фактор приближения отопительного сезона. Увеличиваются покупки валюты импортерами. На рынке энергоносителей для Украины плохие новости — цены на нефть закрепились выше $70 за баррель и направляются к новой цели в $80 до середины октября. Цена на газ в Европе ставит новые антирекорды и превысила порог в $900. Ситуация с запасами угля для теплоэлектростанций также оставляет желать лучшего. Все это увеличит спрос на валюту на торгах и будет "давить" на курс.

для Украины — закрепились выше $70 за баррель и направляются к новой цели в $80 до середины октября. в Европе ставит новые антирекорды и превысила порог в $900. Ситуация с запасами угля для теплоэлектростанций также оставляет желать лучшего. Пока не сработал эффект сентябрьского повышения учетной ставки НБУ до 8,5% годовых.

Постепенно растет спрос на наличную валюту со стороны граждан. Кто-то покупает валюту для своих туристических поездок даже в период пандемии; кто-то опасается возможного сезонного роста курса и хочет даже на этом заработать; кто-то, хотя пока и держит средства на текущих гривневых счетах, но в любой момент через банковские мобильные приложения готов покупать валюту при любых возможных колебаниях котировок на межбанке. "Горячий" и практически неуправляемый спрос на валюту со стороны населения при любых негативных событиях всегда был ахиллесовой пятой нашего валютного рынка и банков в целом.

Кто-то покупает валюту для своих туристических поездок даже в период пандемии; кто-то опасается возможного сезонного роста курса и хочет даже на этом заработать; кто-то, хотя пока и держит средства на текущих гривневых счетах, но в любой момент через банковские мобильные приложения готов покупать валюту при любых возможных колебаниях котировок на межбанке. "Горячий" и практически неуправляемый спрос на валюту со стороны населения при любых негативных событиях всегда был ахиллесовой пятой нашего валютного рынка и банков в целом. Приближение изменений политики ФРС США и ЕЦБ, потенциальное удорожание ресурсов на мировом рынке капитала на фоне восстановления экономики Китая. Если фактор пандемии не внесет новых негативных поправок в развитие мировой экономики, то это приведет к постепенному свертыванию политики "количественного смягчения" и к коррекции на мировых фондовых рынках. Стоимость американских казначейских обязательств возрастет, что снизит объемы свободной ликвидности у инвесторов, так как они начнут их активно скупать. Как следствие, повышение стоимости заимствований для развивающихся стран, в том числе и для Украины. Обновления экономики Китая приводит к росту спроса на энергоносители, что невыгодно для Украины. В этом случае нам придется больше платить за энергоносители на фоне значительного притока китайских товаров на наш рынок. Как следствие — рост отрицательного сальдо внешней торговли и дополнительное "вымывание" валюты из Украины.

Все вышеперечисленные факторы носят системный характер и будут негативно влиять на украинскую экономику и валютный рынок как минимум до конца этого года.

Минфин прогнозирует на 20-24 сентября коридор:

по наличному доллару: в обменниках финкомпаний в пределах 26,55 — 26,90 гривен при спреде от 15 до 20 копеек и в банках 26,50 — 26,95 гривен при спреде в пределах до 25 копеек.

в обменниках финкомпаний в пределах 26,55 — 26,90 гривен при спреде от 15 до 20 копеек и в банках 26,50 — 26,95 гривен при спреде в пределах до 25 копеек. по наличному евро: в обменниках финкомпаний в пределах 31,15 — 31,75 гривен при спреде в пределах до 20 — 25 копеек и в банках 31,10 — 31,85 гривен при спреде до 30 копеек.

Напомним, в Украине продолжают расти цены на продукты: уже второй месяц в Украине инфляция в годовом измерении составляет более 10%, а рост стоимости продовольствия — более 12%. Хотя в августе индекс потребительских цен остался на уровне июля, это связано исключительно с сезонным удешевлением овощей и фруктов.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку