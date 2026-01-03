Прогноз курса доллара на 2026 год: стоит ли покупать валюту

Деньги / © iStock

В течение 2026 года курс гривны к доллару будет оставаться относительно стабильным, несмотря на экономическую неопределенность и глобальные колебания валютных рынков.

Об этом сообщил доцент кафедры экономической теории Черновицкого национального университета Богдан Сторощук в эфире Мы Украина.

«Прогноз ориентировочный, что средний курс в течение года это плюс-минус 45 гривен за доллар», — отметил Сторощук.

Он добавил, что до конца года курс гривны к доллару не превысит того уровня, который сейчас имеет гривна к евро: «То есть будет не более плюс-минус 47 гривен за доллар».

Напомним, ранее мы писали о том, что НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 3 января, и воскресенье, 4 января. В последний день недели доллар потерял 18 коп., евро — 24 коп., а польский злотый уменьшился на 9 коп.