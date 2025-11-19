Прогноз цен в Украине: что подорожает зимой

Продукты / © Pixabay

Реклама

Из-за ударов по энергетике, сложностей с доставкой и роста курса доллара эксперты прогнозируют повышение стоимости продуктов и потребительских товаров.

Об этом пишет РБК-Украина.

По данным Центра экономической стратегии, разрушение дорог, складов и производственных объектов замедляет восстановление экономики и повышает себестоимость товаров. Нестабильная логистика больше всего влияет на продукты питания и категории, где значительную часть цены составляют расходы на транспортировку. В октябре под ударами также оказались логистические мощности фармкомпаний.

Реклама

На цены давит и девальвация гривны. С 1 октября по 19 ноября курс доллара вырос с 41,1 до 42 грн/$. Аналитики прогнозируют на 2025 год дальнейшее ослабление гривны до 43,2 грн/$, что повысит стоимость товаров с импортными комплектующими — бытовой техники, одежды, автозапчастей.

Дополнительным фактором является сезонный спрос на отопление, электроприборы и зимние товары. Вместе с повышением стоимости энергоносителей для бизнеса это вызывает давление на цены в широких товарных категориях.

По словам управляющего партнера RetailPro Development Артема Ретина, для ритейла повышение цен в военных условиях — «чрезвычайно чувствительный вопрос». Постоянная работа на генераторах делает удержание стоимости базовых продуктов почти невозможным.

Бизнес пытается балансировать между затратами и возможностями покупателей: часть энергозатрат покрывает за свой счет, часть компенсирует оптимизацией процессов или незначительным поднятием цен. По словам эксперта, сети вынуждены корректировать ценовую политику постепенно, чтобы сохранить доверие покупателей и обеспечить бесперебойную работу магазинов.

Реклама

Что уже подорожало

По данным Госстата, в октябре продукты и безалкогольные напитки подорожали на 3,2%. Больше всего выросли в цене:

яйца — на 18,1%;

овощи — на 18,2%.

Отдельные позиции овощей подорожали существеннее: тепличные помидоры — на 15% (90-100 грн/кг), огурцы — до 110 грн/кг, морковь и свекла прибавили 8-10 грн.

Под давлением спроса и логистических расходов дорожает техника, генераторы, обогреватели и приборы освещения. ГНС зафиксировала повышение цен на устройства резервного питания до 30% в течение одной недели.

Чего ожидать зимой

Аналитики прогнозируют дальнейшее подорожание электроэнергии для бизнеса из-за увеличения тарифов на передачу и распределение примерно на 15% с начала года. Дефицит ресурса и потребность в импорте также будут влиять на стоимость.

Реклама

В топливном сегменте ожидается подорожание дизеля на 2-3 грн/л из-за увеличения закупочных цен и перестройки рынка Европы, которая отказывается от российской нефти.

Цены на электрические обогреватели пока стабильны, но зависят от внешних факторов — курса гривны и логистики.

Прогнозы по продуктам

Существенного скачка цен до конца года не ожидается, отмечают в Украинском клубе аграрного бизнеса.

Овощи могут подорожать на 5-10% в связи с сезоном.

Фрукты, особенно цитрусовые, наоборот, могут немного подешеветь.

Комбикорма могут вырасти на 5-10% из-за высокой цены на кукурузу — это приведет к умеренному подорожанию мяса на уровне до 5%.

Хлеб и мука останутся стабильными, поскольку цены на пшеницу не меняются.

По данным Госстата, в октябре 2025 года потребительские цены выросли на 0,9% по сравнению с сентябрем, а годовая инфляция составила 10,9%. Дорожали алкоголь, табак и услуги ЖКХ.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что какие цены на продукты прогнозируются перед Рождествоми Новым Годом.