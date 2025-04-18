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ТСН в социальных сетях

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Деньги
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Прогноз ухудшился: в НБУ рассказали, что будет по ВВП в 2025 году

Теперь ожидается, что валовой внутренний продукт (ВВП) вырастет на 3,1%, хотя еще в январе прогнозировали 3,6%. Также были пересмотрены прогнозы на следующие годы.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
НБУ

НБУ / © УНИАН

Нацбанк несколько ухудшил прогноз динамики экономического обновления: рост ВВП Украины в 2025 году ожидается на уровне 3,1%.

Об этом говорится в обновленном макроэкономическом прогнозе Национального банка.

Позитивное влияние на экономику будет иметь ожидаемое увеличение урожаев и уменьшение дефицита электроэнергии. Также промышленность будет поддерживать значительные объемы оборонных заказов.

«Ожидается, что в 2026-2027 годах рост реального ВВП ускорится до 3,7-3,9%. Это может произойти благодаря увеличению инвестиций в восстановление, возобновлению производства и устойчивости потребительского спроса», — говорится в сообщении.

Напомним, МВФ пересмотрел в сторону ухудшения прогноз роста экономики Украины в 2025 году, снизив его на 0,5 процентных пункта по сравнению с предыдущим прогнозом — до 2-3%.

Учитывая риски безопасности и сложную ситуацию на рынке труда, НБУ в конце января снизил прогноз роста реального ВВП на 2025 год от 4,1% до 3,6%, тогда как госбюджет-2025 построен на прогнозе роста ВВП на 2,7%.

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