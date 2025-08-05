Прогноз урожая овощных и плодово-ягодных культур в Украине на 2025 год

Овощи / © Pixabay

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По данным Национального банка Украины(НБУ), ожидаемый урожай овощных культур в 2025 году уменьшен на 11,5% и теперь составит около 7,6 миллиона тонн. Прогноз для плодово-ягодных культур также ухудшен на 11,1% - до 1,8 миллиона тонн. Урожай картофеля прогнозируется ниже на 3,4%, что составляет 19,4 миллиона тонн.

Такие данные приводит аналитический ресурс EastFruit.

В своем обновленном Инфляционном отчете Нацбанк отмечает, что неблагоприятные погодные условия весной 2025 года повлияли на урожаи. В частности, весенние заморозки поразили значительные площади страны, нанося ущерб озимым культурам, а также плодово-ягодным и овощным насаждениям.

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В то же время по сравнению с прошлым годом, по оценкам НБУ, общий сбор овощей в 2025 году вырастет на 11,5% (примерно на 0,8 млн тонн), а картофеля - на 10,7% (плюс 1,9 млн тонн), сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Зато урожай плодово-ягодных культур ожидается на 12,4% (или 0,2 млн тонн) меньше, чем в 2024 году.

Кроме того, Нацбанк ухудшил прогноз урожая овощей и плодово-ягодных культур на 2026 год. В частности, прогноз овощей снизили на 9,1%, до 8,0 млн тонн, а плодово-ягодных - на 4,0%, до 1,9 млн тонн.

В то же время для картофеля ожидания улучшились - урожай в 2026 году может вырасти на 0,7% и достичь 20 млн тонн.

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Напомним, ранее мы писали о том, сколько украинцам придется в 2025 году тратить средства на домашние заготовкии дешевле ли это получится, чем покупать уже готовую продукцию в магазине.