"Программа 5-7-9": стало известно, сколько предпринимателям выдали кредитов на развитие бизнеса

"Программа 5-7-9": стало известно, сколько предпринимателям выдали кредитов на развитие бизнеса

Общая сумма финансирования составляет более 70 миллиардов гривен.

Около 27 тысяч кредитов получили украинские предприниматели по программе "Доступные кредиты 5-7-9".

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Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 16 ноября.

Отмечается, что больше всего представители малого и среднего бизнеса брали деньги на антикризисные меры — более 40 миллиардов гривен. А вот на инвестиционные проекты банки выдали немногим более 8 миллиардов гривен.

Напомним, инициированная президентом программа "Доступного кредитования" стартовала в феврале 2020 года. Деньги выдают для поддержки малого и микробизнеса Украины.

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