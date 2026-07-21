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Программа лояльности АТБ вышла в финал престижной награды European Loyalty Awards
Недавняя громкая программа лояльности АТБ по STALKER 2 значительно превысила даже самые оптимистичные прогнозы популярности среди украинцев и уже привлекла внимание международных специалистов.
Совместный проект от АТБ и GSC Game World стал подлинным культурным явлением и феноменом в области промо. Так что нет ничего удивительного, что именно он прошел в финальную часть международной награды в сфере лояльности — European Loyalty Awards .
Более того, этот украинский кейс стал финалистом сразу в двух номинациях: Best Short-term Loyaty Program or Initiative и Best Loyalty Partneship — Europe.
Престижная европейская премия European Loyalty Awards отмечает сильнейшие бренды и компании Европы. Проекты подробно изучаются независимыми аналитиками по креативности, инновациям и итоговой эффективности для бизнеса.
Мультимедийная программа лояльности АТБ со STALKER 2 готовилась девять месяцев и уже на самом старте приобрела безумную популярность и широкую огласку в интернете. Как результат, первый тираж интерактивного альманаха STALKER 2: Память Зоны был раскуплен за четыре дня. По оставленным покупателям многочисленным заявкам было дополнительно выпущено еще более 100 тыс. экземпляров альманаха (в пять раз больше первого тиража) и более 4 млн коллекционных карт. Тематический пост в соцсетях в течение всего первого месяца набрал 5,6 млн просмотров, а количество пользователей нового мобильного приложения АТБ увеличилось на миллион.
Совместная программа лояльности украинской студии и крупнейшей торговой сети не только стала уникальным для отечественного ритейла явлением, но и получила высокую оценку известных европейских специалистов.
Как вывод: STALKER — это больше чем игра, а АТБ — больше обычной сети любимых магазинов.