ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
46
Время на прочтение
2 мин

Программа лояльности АТБ вышла в финал престижной награды European Loyalty Awards

Недавняя громкая программа лояльности АТБ по STALKER 2 значительно превысила даже самые оптимистичные прогнозы популярности среди украинцев и уже привлекла внимание международных специалистов.

Комментарии

Совместный проект от АТБ и GSC Game World стал подлинным культурным явлением и феноменом в области промо. Так что нет ничего удивительного, что именно он прошел в финальную часть международной награды в сфере лояльности — European Loyalty Awards .

Более того, этот украинский кейс стал финалистом сразу в двух номинациях: Best Short-term Loyaty Program or Initiative и Best Loyalty Partneship — Europe.

Престижная европейская премия European Loyalty Awards отмечает сильнейшие бренды и компании Европы. Проекты подробно изучаются независимыми аналитиками по креативности, инновациям и итоговой эффективности для бизнеса.

Мультимедийная программа лояльности АТБ со STALKER 2 готовилась девять месяцев и уже на самом старте приобрела безумную популярность и широкую огласку в интернете. Как результат, первый тираж интерактивного альманаха STALKER 2: Память Зоны был раскуплен за четыре дня. По оставленным покупателям многочисленным заявкам было дополнительно выпущено еще более 100 тыс. экземпляров альманаха (в пять раз больше первого тиража) и более 4 млн коллекционных карт. Тематический пост в соцсетях в течение всего первого месяца набрал 5,6 млн просмотров, а количество пользователей нового мобильного приложения АТБ увеличилось на миллион.

Совместная программа лояльности украинской студии и крупнейшей торговой сети не только стала уникальным для отечественного ритейла явлением, но и получила высокую оценку известных европейских специалистов.

Как вывод: STALKER — это больше чем игра, а АТБ — больше обычной сети любимых магазинов.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
46
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie